Еврокомиссар: число украинских беженцев в ЕС стабилизировалось
По данным Еврокомиссии, количество украинских беженцев в ЕС сейчас относительно постоянное, сообщает Европейская правда.
Об этом рассказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью нескольким информационным агентствам в среду, сообщает издание Bild.
Количество прибывающих в ЕС сейчас примерно такое же, как и тех, кто въезжает в Украину из государств Евросоюза. Ежедневно от 35 000 до 40 000 человек выезжают из ЕС в Украину.
В то же время, Йоханссон подчеркнула, что это не количество граждан Украины, которые возвращаются домой. Часть этих людей являются жителями приграничного региона.
В июле Йоханссон сообщала, что количество уезжающих в Европейский Союз украинцев вернулось к уровню, который был до российского вторжения.
Накануне Илва Йоханссон прибыла с визитом в Киев.