СМИ сообщают о стрельбе в Нагорном Карабахе: есть погибшие и раненые

Так называемое министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в среду заявило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня и гибели одного своего военного и семерых раненых, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщают "Радио Азатутюн", "Кавказский узел" і JAM-News.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 1 августа. По данным непризнанной республики, азербайджанские подразделения попытались пересечь линию столкновения из северной и северо-западной приграничной зоны.

Во вторник вечером министерство обороны России также сообщило, что за последние дни зафиксировано три нарушения режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями в зоне ответственности российских миротворцев.

Сегодня, по данным "министерства обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики, около 14:00 по Киеву азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранениях еще восьмерых.

В свою очередь Минобороны Азербайджану сообщило сегодня о гибели при обстреле солдата азербайджанской армии. По данным ведомства, стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент России – в направлении Лачинского района.

Азербайджанская сторона не комментировала заявления непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Армянские СМИ без ссылок на подтвержденные источники говорят о гибели троих и ранении 15 военных в Нагорном Карабахе.

По данным армянского журналиста Наири Охикяна, в районе Лачинского коридора продолжаются ожесточенные бои: азербайджанская армия подошла к селу Егцаох и пытается занять позицию на холме, примыкающем к автомагистрали.

Как напоминает JAM-News, вчера Азербайджан потребовал уволить Лачинский коридор, на что Армения ответила отказом. Ереван считает, что требования Азербайджана нарушают трехстороннее соглашение от 10 ноября, которое остановило Карабахскую войну 2020 года.

В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России.

Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролируемых десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.