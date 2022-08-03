Британия планирует выделить 3 миллиарда фунтов для помощи Украине

Глава Минфина Соединенного Королевства Надим Захави поддержал предоставление предэкспортного финансирования через государственное агентство UK Export Finance (UKEF), сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Sky News.

Большую часть средств (2,3 млрд. фунтов) планируют привлечь к финансированию оборонной поддержки Украины, а остальные 700 млн. фунтов получат компании, которые планируют присоединиться к восстановлению нашей страны после победы.

Считается, что такие компании как BAE Systems и Babcock International, вероятно, будут среди тех, кто подпишет индивидуальный контракт с UKEF.

Захави отметил, что нужно поддерживать Украину всеми доступными средствами, поскольку это жест веры в ее будущее как государства.

Напомним:

Великобритания готова предоставить 525 миллионов долларов как гарантии для кредита Всемирного банка Украины в конце этого года.

НБУ 18 мая получил от Министерства иностранных дел и дел Содружества наций и развития Великобритании 5 млн. фунтов стерлингов (или более 182 млн. гривен в эквиваленте) на спецсчет, открытый для поддержки ВСУ.