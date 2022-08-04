ISW: Россия использует Запорожскую АЭС для запугивания

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска используют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре, чтобы усилить страх ядерной катастрофы и снизить унизить желание Запада оказывать военную поддержку Украине, сообщает Украинская правда.

Аналитики предполагают, что россияне манипулируют захваченной ЗАЭС и для запугиваний и для того, чтобы Украине снизили поставки оружия.

В материале института говорится также, что Кремль, по всей вероятности, продолжает пытаться усилить свои отношения с Тегераном, чтобы получить беспилотники для использования в Украине.

ISW отмечает, что в последние дни российские войска добились ограниченных успехов вокруг Бахмута и Авдеевки.

Ключевые выводы аналитиков ISW: