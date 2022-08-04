Харьковская ОВА: оккупанты обстреляли объект инфраструктуры

Российские оккупанты ночью нанесли удар по объекту инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Этой ночью около 1:30 враг в очередной раз обстрелял г. Харьков. В Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. По предварительным данным, есть еще 2 попадания в открытую территорию в Харьковском районе. Пострадавших нет" , - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки враг обстреливал Чугуевский, Харьковский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров.

По Циркунам оккупанты трижды наносили артиллерийские обстрелы.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в течение суток госпитализировали 4 человека: 3 женщин в Чугуевском районе, 1 мужчину в Харьковском.

Мужчина 58 лет в г. Чугуев в результате обстрелов оккупантов погиб, пострадавший - гражданин РФ.