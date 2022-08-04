Почему снова растет доллар

Вчера ценники на продажу доллара в столице и крупных областных центрах опустились ниже отметки 39 гривен, и Нацбанк, похоже, уже приготовился праздновать победу над "спекулятивным ростом", как вдруг… с самого утра четверга котировки вновь понеслись вверх.

В Киеве всего за два часа (с 9 до 11 утра) доллар подорожал с 38,80 до 40,00 гривен. Синхронно начался рост по всей Украине. Многие операторы валютного рынка от греха подальше вообще прекратили продажу, абсолютно не понимая, что происходит, и задавая друг другу один и тот же.вопрос: «Почему опять растет доллар?»

Как видим, отключением табло обменников проблема не решилась (а что, кто-то верил, что это поможет?). Тем не менее, всего за 4 рабочих и 2 выходных дня (с прошлой пятницы по среду) доллар подешевел на 10%: так, если в обед 29 июля оптовые обменники столицы продавали доллар по 42,50-42,60 гривен, и было много желающих приобрести его по такой цене, то вчера ценники опустились на 4 гривны, до 38,40-38,50 гривен. Такая цена показалась более чем привлекательной тем, кто продал доллар дороже отметки 40, и они принялись фиксировать прибыль, отлично понимая «искусственность» снижения курса.

Однако основная причина возобновления роста курса доллара - не в этом. На прошлой неделе заместитель Главы Совета НБУ Василий Фурман спрогнозировал скорое возвращение наличного курса доллара в район 36,6-37 гривен. Выключенные табло дезориентировали не только простых украинцев, и создалось впечатление, что главный банк страны действительно стремится выровнять существующие в стране курсы, максимально сблизив официальный курс и рыночный.

Однако уже вчера народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил о намерении власти ввести дополнительный налог на обмен валюты для покупки импорта. С, казалось бы, благой целью снизить поток импорта и уменьшить нагрузку на Национальный банк, который вновь после короткой паузы возобновил ежедневные интервенции по продаже валюты. Народом это было воспринято буквально как:

1) новый налог, причем налог на валютообмен. Несмотря на то, что это не касалось наличных операций, это подстегнуло выжидавших в гривне к покупке «твердой» валюты;

2) как официальное появление еще одного курса валюты - «для покупки импорта», на 10% превышающего официальный курс НБУ

Естественно, мгновенно отреагировал и бизнес, который возобновил было безналичные расчеты. Отлично понимая, к чему приведет такое решение, мелкие и средние импортеры начали переводить имеющуюся гривну в валюту, что и привело к скачкообразному росту курса.

А самое главное: народ лишний раз убедился, что все действия нынешнего руководства НБУ направлены на что угодно, но не на наведение порядка на финансовом рынке. И некоторые решения выглядят откровенно вредительскими.

Поэтому не стоит удивляться, что доллар, еще вчера стоявший дешевле 39 гривен, всего лишь за пару часов вновь вернулся к отметке «сорок». Как видим, скоропалительными решениями глобальные проблемы в экономике не решить, их можно только усугубить.