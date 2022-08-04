Вчора цінники на продаж долара у столиці та великих обласних центрах опустилися нижче за відмітку 39 гривень, і Нацбанк, схоже, вже приготувався святкувати перемогу над "спекулятивним зростанням", як раптом… з самого ранку четверга котирування знову помчали вгору.

У Києві лише за дві години (з 9 до 11 ранку) долар подорожчав з 38,80 до 40,00 гривень. Синхронно почалося зростання по всій Україні. Багато операторів валютного ринку від гріха подалі взагалі припинили продаж, абсолютно не розуміючи, що відбувається, і задаючи одне одному те саме. Питання: «Чому знову росте долар?»

Як бачимо, відключенням табло обмінників проблема не вирішилася (а хтось вірив, що це допоможе?). Проте всього за 4 робочі та 2 вихідні дні (з минулої п'ятниці по середу) долар подешевшав на 10%: так, якщо в обід 29 липня оптові обмінники столиці продавали долар по 42,50-42,60 гривень, і було багато охочих придбати його за такою ціною, то вчора цінники опустилися на 4 гривні до 38,40-38,50 гривень. Така ціна здалася більш ніж привабливою тим, хто продав долар дорожче за відмітку 40, і вони почали фіксувати прибуток, чудово розуміючи «штучність» зниження курсу.

Проте основна причина відновлення зростання курсу долара – не в цьому. Минулого тижня заступник голови Ради НБУ Василь Фурман спрогнозував швидке повернення готівкового курсу долара до району 36,6-37 гривень. Вимкнені табло дезорієнтували не лише простих українців, і склалося враження, що головний банк країни справді прагне вирівняти курси, що існують у країні, максимально зблизивши офіційний курс і ринковий.

Проте вже вчора народний депутат України Ярослав Железняк повідомив про намір влади запровадити додатковий податок на обмін валюти для імпорту. Із, здавалося б, благою метою знизити потік імпорту та зменшити навантаження на Національний банк, який знову після короткої паузи відновив щоденні інтервенції з продажу валюти. Народом це було сприйнято буквально як:

1) новий податок, причому податок на валютообмін. Незважаючи на те, що це не стосувалося готівкових операцій, це спонукало тих, хто чекав у гривні до купівлі «твердої» валюти;

2) як офіційна поява ще одного курсу валюти – «для купівлі імпорту», що на 10% перевищує офіційний курс НБУ

Звичайно, миттєво відреагував і бізнес, який відновив безготівкові розрахунки. Чудово розуміючи, до чого приведе таке рішення, дрібні та середні імпортери почали переводити наявну гривню у валюту, що призвело до стрибкоподібного зростання курсу.

А найголовніше: народ вкотре переконався, що всі дії нинішнього керівництва НБУ спрямовані на будь-що, але не на наведення порядку на фінансовому ринку. І деякі рішення виглядають відверто шкідливими.

Тому не варто дивуватися, що долар, який ще вчора коштував дешевше за 39 гривень, лише за пару годин знову повернувся до позначки «сорок». Як бачимо, поспішними рішеннями глобальні проблеми в економіці не вирішити, їх можна лише посилити.