Суд продлил арест Медведчука
Лычаковский районный суд Львова продлил арест нардепа Виктора Медведчука. Он будет находиться под стражей по меньшей мере до 19 сентября. Об этом, со ссылкой на соответствующее решение суда, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Вчера, 03 августа 2022 года, следственный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство прокурора офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В. В., который обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2021 году народному депутату Виктору Медведчуку объявили несколько подозрений. В частности, в государственной измене и в сотрудничестве с так называемыми "ЛДНР".
До начала полномасштабной войны в Украине он находился под домашним арестом, из-под которого сбежал сразу после начала боевых действий.
О задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался бежать из страны.
Впоследствии Лычаковский районный суд Львова избрал Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, соответственно, ее и продлили до 19 сентября.