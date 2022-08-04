СМИ: Тайвань отменил авиарейсы на фоне военных учений Китая с запуском ракет

Тайвань в четверг, 4 августа, отменил авиарейсы на фоне запуска ракет со стороны Китая после визита на самоуправляемый остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Новое время.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на тайваньскую газету China Times.

По информации газеты, в четверг Тайвань отменил не менее 40 рейсов на остров и обратно. В международном аэропорту Таоюань сказали, что отмена «не обязательно» связана с учениями.

Китай запретил кораблям и самолетам заходить в зону военных учений вокруг Тайваня. Сообщается, что тайваньские компании готовятся к демонстрации силы со стороны Китая и возможным перебоям в торговле после завершения учений.

Нет указаний на то, что учения повлияли на судоходство, что может отразиться на мировой экономике. AP отмечает, что Тайвань производит более половины мирового объема чипов, которые используются в смартфонах, автомобилях, планшетах и другой электронике.

The Guardian со ссылкой на министерство обороны Тайваня пишет, что Китай в четверг совершил в водах возле острова 11 запусков баллистических ракет Дунфэн (Dongfeng) — впервые с 1996 года.

4 августа Пекин начал военные учения в Тайваньском проливе. Они проводятся в шести зонах вокруг Тайваня и продлятся до 7 августа. Зоны учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня. Политик завершила визит 3 августа.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.