ЗМI: Тайвань скасував авіарейси на тлі військових навчань Китаю із запуском ракет

Тайвань у четвер, 4 серпня, скасував авіарейси на тлі запуску ракет з боку Китаю після візиту на самоврядний острів речниці Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє агентство АР із посиланням на тайванську газету China Times.

За інформацією газети, в четвер Тайвань скасував щонайменше 40 рейсів на острів і назад. У міжнародному аеропорту Таоюань сказали, що скасування "не обов'язково" пов'язане з навчаннями.

Китай заборонив кораблям і літакам заходити в зону військових навчань навколо Тайваню. Повідомляється, що тайванські компанії готуються до демонстрації сили з боку Китаю та можливих перебоїв у торгівлі після завершення навчань.

Немає вказівок на те, що навчання вплинули на судноплавство, що може відбитися на світовій економіці. AP зазначає, що Тайвань виробляє більше половини світового обсягу чіпів, які використовуються у смартфонах, автомобілях, планшетах та іншій електроніці.

The Guardian із посиланням на міністерство оборони Тайваню пише, що Китай у четвер здійснив у водах біля острова 11 запусків балістичних ракет Дунфен (Dongfeng) - вперше з 1996 року.

4 серпня Пекін розпочав військові навчання у Тайванській протоці. Вони проводяться у шести зонах навколо Тайваню і триватимуть до 7 серпня. Зони навчань Китаю розташовані навколо Тайваню та частково перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами.

31 липня речниця Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії. В офіційній програмі візиту поїздки на Тайвань не було. 2 серпня літак з Пелосі на борту приземлився в аеропорту Тайваню. Політикиня завершила візит 3 серпня.

Візит Пелосі на Тайвань - перша поїздка представника США такого рівня на острів з 1997 року.

28 липня китайські державні ЗМІ повідомили, що глава Китаю Сі Цзіньпін попередив президента США Джо Байдена про наслідки «втручання» у справи Тайваню, заявивши, що голова Білого дому "грається з вогнем". Пекін попередив Вашингтон про неприпустимість візиту Пелосі на Тайвань.

Тайвань є частково визнаною державою, яку Китай вважає своєю територією. Тайвань керується демократичним урядом і вважається одним із чотирьох «азійських тигрів» — найуспішніших економік регіону. Офіційний Пекін категорично проти спроб будь-яких країн встановлювати відносини з Тайванем або відвідувати острів. США визнають легітимність КНР як єдиної держави, але водночас продовжують розвивати зв’язки з островом.