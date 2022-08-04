Генштаб: россияне снова наступали в районе Песков, однако без успеха

Генеральный штаб сообщает, что в течение дня российские войска снова пытались наступать в районе населенного пункта Пески, однако успеха не имели, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

Генштаб сообщает, что на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии. Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Для сковывания украинских сил Россия обстреливала Черниговскую область из ствольной и реактивной артиллерии. Вела воздушную разведку.

Подобные обстрелы были на Харьковском направлении. На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха.

Враг попытался наступать в районах Долины и Богородичного, но благодаря умелым действиям украинских военных эти действия завершились крахом и бегством.

На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. Вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском и Бахмутском направлениях зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, однако совершает обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Новополя. Безуспешно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории.

Вражеские наступательные действия в районах Белогорки и Лозового украинские воины остановили и отогнали окупантов назад.