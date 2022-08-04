Шмыгаль заявил о совместной работе над новой программой с МВФ

Правительство предлагает активизировать совместную работу над новой программой с МВФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщмл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Пока ВСУ противостоят агрессии РФ и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины. Поддержка партнеров важна. Сообщил об этом во время разговора с Альфредом Каммером" , - написал Шмыгаль.

Напомним, Украина до конца года намерена заключить соглашение с Международным валютным фондом на 15-20 млрд долларов.

Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украина заинтересована во внедрении новой программы с Международным валютным фондом, однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.