НБУ ужесточил ограничения относительно коллекторов для защиты потребителей

Национальный банк ужесточил требования нравственного поведения в отношении коллекторов, учитывая жалобы, в частности – запретил им приходить на место работы должника, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор заявил, что, несмотря на принятие "коллекторского закона" более года назад, НБУ продолжает получать жалобы от потребителей относительно действий финучреждений и коллекторских компаний, содержащих признаки нарушения законодательства. Кроме того, вопрос взыскания просроченных долгов остается самым распространенным из обращений клиентов небанковских финучреждений.

В результате НБУ уточнил ограничения по действиям коллекторов. В частности, вводится запрет на получение согласия потребителя на обработку данных его телефонного справочника и журнала звонков для урегулирования задолженности.

Потребители или другие лица имеют право фиксировать неправомерное взаимодействие и передать информацию дальше в Национальный банк – ее используют при проверке соблюдения требований по этическому поведению.

Кроме того, если потребитель предоставляет персональные данные третьих лиц, в частности близких, это не означает их непосредственное согласие на взаимодействие – они должны предоставить такое разрешение самостоятельно. Это не касается данных третьих лиц, не являющихся поручителями, имущественными поручителями или наследниками.

Также уточнены нормы по личным встречам с потребителем или другими лицами. Они должны проходить добровольно после получения отдельного согласия на проведение каждой такой встречи. Встречаться по месту работы – запрещено.

Под запрет попали и другие некорректные практики, обнаруженные Национальным банком в процессе рассмотрения обращений граждан.

Напоминаем:

Национальный банк предлагает установить дополнительные требования к закону о работе кредитодателей и коллекторов, в частности – запретить им взаимодействовать с потребителем анонимно.

Так, кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору. НБУ также ведет реестр коллекторских компаний. Сейчас в нем 53 компании.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-ІХ, усиливающий защиту должников от шантажа со стороны таких компаний.