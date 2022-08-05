ООН: Северная Корея готовится к ядерному испытанию

По данным ООН, Северная Корея готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. В последние месяцы были отмечены строительные работы на подземном испытательном полигоне на севере страны. Об этом со ссылкой на агентство dpa, сообщает Deutsche Welle.

"Работы на ядерном полигоне "Пунгери" прокладывают путь для проведения дополнительных ядерных испытаний в целях разработки ядерного оружия" , - говорится в докладе ООН.

Как отмечает ООН, спутниковые снимки этого места свидетельствуют о том, что КНДР ремонтирует сеть тоннелей в "Пунгере", а также восстанавливает сооружения, снесенные в 2018 году во время переговоров с США.

Наблюдатели уже несколько месяцев выражают обеспокоенность тем, что Северная Корея после многочисленных ракетных испытаний может провести первое за пять лет испытание ядерного оружия. В июне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также зафиксировало активность на полигоне "Пунгери", где КНДР провела шесть ядерных испытаний с 2006 по 2017 годы.