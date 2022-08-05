Пентагон: Китай увеличивает свой ядерный потенциал в 3-4 раза

Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в 3-4 раза. Также в Вашингтоне не видят желания со стороны Пекина обсуждать будущее ядерной безопасности, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

"Китай прямо сейчас находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами - в три, или даже в четыре раза" , - отметил заместитель министра.

Кол также подчеркнул, что в Пентагоне ранее слышали заявления КНР о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.

"Одна из хороших вещей, которые мы видели в ситуации вокруг Тайваня, - не было ядерных угроз со стороны Китая" , - отметил он.

По его словам, Пентагон не желает ничего большего, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире.