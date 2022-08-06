Politico: ЕС планирует совместить гранты и займы для Украины

В Европейской комиссии предложили предоставить Украине финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и займов, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Об этом пишет издание Politico.

Журналисты отмечают, что 5 миллиардов евро хотят выделить как долгосрочные займы, привлеченные под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Остальную сумму, около 3 миллиардов евро, - предоставить в качестве грантов.

Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии по кредитам Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Тогда Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву.

Politico пишет, что хотя пока нет сроков, Еврокомиссия стремится получить одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.