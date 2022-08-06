НБУ отменил лимиты расчетов за границей для волонтеров

Национальный банк с 6 августа разрешил банкам не применять лимит на расчеты физических лиц-волонтеров по гривневым картам за рубежом для покупки товаров военного назначения, сообщает Экономическая правда.

Так, лимиты не будут применяться при соблюдении одновременно следующих требований:

операции по счету волонтера типичны для этого физлица, а объем операций по счетам превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до введения лимита;

представление в банк письма от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказе товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;

предоставление ориентировочной стоимости товара и сроков выполнения заказа;

информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.

К перечню товаров, которые могут покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Чтобы предотвратить злоупотребление этим решением НБУ, банк может отказать в проведении операций объемом более 100 тыс. грн, если будет владеть информацией из открытых источников относительно недобросовестной деятельности волонтера.

Также регулятор включает рации в список товаров военного назначения, для приобретения которых можно покупать валюту и переводить ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Кроме того, регулятор ослабил валютные ограничения, учитывая потребности бизнеса. Так, банки могут продавать валюту юридическим лицам и ФЛП с зачислением на текущий счет клиента для дальнейшего использования валюты на расходы с помощью корпоративных платежных карт за границей.

Речь идет о командировке работников за границу (исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро) на одного сотрудника и расходы по проживанию и транспорту (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).

Расчеты валютными картами могут производиться без ограничений.

Также ограничения на расчеты за границей в пределах лимита в 100 тыс. грн в месяц не будут распространяться на клиентов банка-юрлиц, осуществляющих перевозку грузов в международных сообщениях на основании документов, предоставляющих право на осуществление соответствующих перевозок.