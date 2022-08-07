Подоляк: Россия хочет заморозить войну на полгода

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину, сообщает Новое время.

Об этом Подоляк сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой" , – заявил он.

Он подчеркнул, что Украина должна приложить усилия, чтобы вернуть как можно больше оккупированных территорий, особенно в южной части страны.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну" , — убежден советник руководителя Офиса Президента.

Он заявил, что победой Украины станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ.

Подоляк отметил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться вглубь тех территорий, которые контролировал враг.

По его словам, Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе Федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Подоляк отметил, что заявления канцлера ФРГ свидетельствуют о его намерениях изменить отношения с Россией.

"Германия теперь должна пойти по другому пути, понять, какой на самом деле является Россия. Это факт, что нам нужно больше оружия" , - сказал советник руководителя Офиса президента.

По его словам, Украина нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады врага.

Кроме того, Подоляк отметил важность увеличения количества беспилотных летательных аппаратов.