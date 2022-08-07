Израиль согласен на прекращение огня в секторе Газа – The Times of Israel

Израиль дал согласие на предложение Египта о прекращении огня в секторе Газа по гуманитарным соображениям. Но террористы из "Исламского джихада" отказываются, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что предлагалось два временных интервала для прекращения боевых действий - в 06:00 утра в понедельник или в 03:00 во вторник. Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности подтвердил контакты по поводу перемирия при посредничестве Египта.

По данным новостного сайта Walla, Израиль обеспокоен тем, что ухудшение гуманитарной ситуации в Газе может привести к тому, что ХАМАС присоединится к боевым действиям. До сих пор террористическая группировка, которая управляет Газой, оставалась в стороне.

В то же время палестинские источники отмечают, что "Исламский джихад" снова отказался от предложения Египта.