Доллар опять дешевле 40. Что дальше

С улиц городов и поселков исчезли информационные табло с курсами валют; не говорят о цене на доллар и евро и в «Едином телемарафоне новостей». Более того: обменки даже не пишут свои курсы в привычных телеграмм-каналах, боясь наказания.

Помогло ли это сбить ажиотажный спрос со стороны населения, или же у украинцев просто закончилась гривна? Сказать сложно.

На прошлой неделе проверки деятельности обменных пунктов по всей Украине завершились лишением лицензий сразу четырех финансовых компаний: ООО «ФК «КОНСТАНТА М», ООО «ДСД ФІНАНС», ООО «24 ОНЛАЙН» и ООО «ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ». Около 600 обменных пунктов по всей стране (работавшие под управлением этих финкомпаний) были вынуждены закрыться. Еще двум компаниям выписали штрафы: по 151 000 грн на каждую.

Таким незамысловатым способом – закрывая обменные пункты – Национальный банк пытается бороться с ростом курса доллара. И с первого взгляда может показаться, что у него есть успехи. На прошлой неделе доллар опустился-таки ниже психологического уровня 40 гривен. В Киеве в прошлую среду оптовые обменные пункты продавали доллар даже по 38,40-38,50 гривен. Правда, продержалась такая цена всего пару часов: уже к вечеру ценник подняли до 38,80 гривен, а на следующий день вернулись выше 39-и. Однако эти колебания – закономерный результат изменения рыночного спроса и предложения, а не действий регулятора. В пятницу, 5 августа, была предпринята попытка поднять цены выше 40 гривен за доллар; как сейчас модно говорить, «успеха не имели». Еще один задерг вверх наблюдался в первой половине дня понедельника. Доллар ненадолго подорожал до 39,80 гривен, но уже после обеда робкий рост сменился таким же робким снижением.

Что же происходит на наличном рынке? Все просто: выплаченную в конце июля гривну (здесь стоит выделить зарплаты военных) «переварили» (т.е. конвертировали), а больше создавать дополнительный спрос пока некому. Вот доллар и вернулся на «законное» место – дешевле 40.

Если на наличном рынке наблюдается хоть какая-то стабилизация ситуации, то о межбанковском валютном рынке такого сказать не получается. Корабли с зерном начали выходить из украинских портов, но валюты от экспортеров на межбанке больше не становится.

После двух дней крупных покупок Национальный банк вновь перешел в режим ежедневных интервенций на продажу безналичной валюты, пытаясь хоть как-то компенсировать ее недостачу. Объемы, продаваемые Нацбанком, пока не такие огромные, как в предыдущие месяцы, но с каждым днем становятся все больше. Уже очевидно: валюты импортерам не хватает.

Неудивительно, что в кулуарах Кабмина, НБУ и Верховной рады родилась очередная «гениальная» по своей сути идея – ввести дополнительный 10%-ный налог на весь украинский импорт. Если учесть, что сейчас весь безналичный доллар продается по цене 36,5686-36,9343 грн/$, то в случае законодательного утверждения этой идеи импортерам придется покупать доллар по курсу 40,22-40,62 грн. Автоматически подорожают все импортируемые товары; вырастет и цена на бензин и дизельное топливо, которые только недавно начали немного дешеветь.

Бизнес отреагировал на подобные идеи поиском возможностей оплаты импорта наличной валютой, что уже привело на прошлой неделе к возобновлению роста ценников с 38,40-38,50 почти до 40 гривен.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Сделаем осторожное предположение, что на этой неделе доллар будет торговаться в пределах 39,00-40,00 гривен. Вероятность выхода из этого диапазона как вверх, так и вниз, конечно, есть, но небольшая. Доллар изо всех сил пытается сформировать «условный» валютный коридор. Он просто необходим для возможности строить хоть какие-то планы.

Многое будет зависеть не только от наших успехов на фронте, но и от того, будут ли приняты и начнут ли воплощаться в жизнь идеи, подобные 10%-ному налогу на импорт. Понятно, что если власть пойдет по этому пути, это приведет лишь к очередному ослаблению национальной валюты.