Долар знову дешевше 40. Що далі

З вулиць міст та селищ зникли інформаційні табло з курсами валют; не говорячи про ціну на долар та євро і в «Єдиному телемарафоні новин». До того ж: обмінки навіть не пишуть свої курси у звичних телеграм-каналах, боячись покарання.

Чи допомогло це збити ажіотажний попит з боку населення, чи в українців просто закінчилася гривня? Сказати складно.

Минулого тижня перевірки діяльності обмінних пунктів по всій Україні завершилися позбавленням ліцензій одразу чотирьох фінансових компаній: ТОВ «ФК «КОНСТАНТА М», ТОВ «ДСД ФІНАНС», ТОВ «24 ОНЛАЙН» та ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ». Близько 600 обмінних пунктів по всій країні (що працювали під управлінням цих фінкомпаній) були змушені закритися. Ще двом компаніям виписали штрафи: по 151 000 грн. на кожну.

У такий нехитрий спосіб – закриваючи обмінні пункти – Національний банк намагається боротися зі зростанням курсу долара. І з першого погляду може здатися, що він має успіхи. Минулого тижня долар опустився-таки нижче за психологічний рівень 40 гривень. Минулої середи оптові обмінні пункти продавали долар навіть по 38,40-38,50 гривень. Щоправда, протрималася така ціна всього кілька годин: уже надвечір цінник підняли до 38,80 гривень, а наступного дня повернулися вище 39. Однак ці коливання є закономірним результатом зміни ринкового попиту та пропозиції, а не дій регулятора. У п'ятницю, 5 серпня, було зроблено спробу підняти ціни вище 40 гривень за долар; як зараз модно говорити, «успіху не мали». Ще один ривок угору спостерігався у першій половині дня понеділка. Долар ненадовго подорожчав до 39,80 гривень, але вже після обіду боязке зростання змінилося таким самим боязким зниженням.

Що ж відбувається на готівковому ринку? Все просто: виплачену наприкінці липня гривню (тут варто виділити зарплати військових) переварили (тобто конвертували), а більше створювати додатковий попит поки нікому. Ось долар і повернувся на «законне» місце – дешевше за 40.

Якщо на готівковому ринку спостерігається хоч якась стабілізація ситуації, то про міжбанківський валютний ринок такого сказати не виходить. Кораблі із зерном почали виходити з українських портів, але валюти від експортерів на міжбанку більше не стає.

Після двох днів великих покупок Національний банк знову перейшов у режим щоденних інтервенцій на продаж безготівкової валюти, намагаючись хоч якось компенсувати її нестачу. Обсяги, які продає Нацбанк, поки що не такі величезні, як у попередні місяці, але з кожним днем стають дедалі більше. Вже очевидно: валюти імпортерам не вистачає.

Не дивно, що в кулуарах Кабміну, НБУ та Ради народилася чергова «геніальна» за своєю суттю ідея – запровадити додатковий 10% податок на весь український імпорт. Якщо зважити на те, що зараз весь безготівковий долар продається за ціною 36,5686-36,9343 грн/$, то у разі законодавчого затвердження цієї ідеї імпортерам доведеться купувати долар за курсом 40,22-40,62 грн. Автоматично подорожчають усі товари, що імпортуються; зросте і ціна на бензин та дизельне паливо, які тільки недавно почали дешевшати.

Бізнес відреагував на подібні ідеї пошуком можливостей оплати імпорту готівкою, що вже призвело минулого тижня до відновлення зростання цінників із 38,40-38,50 майже до 40 гривень.

Що далі чекати від валютного курсу?

Зробимо обережне припущення, що цього тижня долар торгуватиметься в межах 39,00-40,00 гривень. Імовірність виходу з цього діапазону як вгору, так і вниз, звичайно, є, але невелика. Долар щосили намагається сформувати «умовний» валютний коридор. Він просто необхідний можливості будувати хоч якісь плани.

Багато залежатиме не тільки від наших успіхів на фронті, а й від того, чи будуть прийняті і чи почнуть втілюватися в життя ідеї, подібні до 10% податку на імпорт. Зрозуміло, що якщо влада піде цим шляхом, це призведе лише до чергового ослаблення національної валюти.