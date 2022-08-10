KSE: для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 млрд

KSE: для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 млрд

Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю сумма прямого ущерба инфраструктуры выросла на 2,1 млрд долларов и на 8 августа достигла 110,4 млрд дол.

Наибольшее изменение произошло в оценке ущерба инфраструктуры, который уже достигает 33,4 млрд дол. По последним данным в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на 1,8 млрд дол.

Всего с начала великой войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15.3 тыс. многоэтажек, 115.9 тыс. частных домов, 388 предприятий, а также сотни детсадов, медучреждений, культурных сооружений.

Сумма косвенных потерь отраслей выросла до 129,1 млрд долл. (+300 млн долл.). Наибольшая доля косвенных потерь приходится на промышленность и на предприятия — 29,8 млрд дол. На втором месте – агропромышленный комплекс и земельные ресурсы (23,4 млрд долл.). Еще 18,2 млрд долл. — косвенные потери инфраструктуры.

Минимальные потребности в восстановлении за последнюю неделю выросли на 3 млрд долл. и составляют 188 млрд долл. Рост суммы связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов, требующих восстановления. Так, на восстановление объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 млрд долл., а культурных, туристических и спортивных сооружений – 2,3 млрд долл.

Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов без общих потребностей на восстановление экономики, а также дополнительных потребностей на модернизацию активов, которые не получили повреждений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность составляет 750 млрд. долларов.

Тип майна
 Прямі збитки, $ млрд
 Обсяг, одиниць
Житлові будівлі*
 47,8
 131.3 тис
приватні будинки**
 5.4
 115.9 тис
багатоквартирні будинки**
 42.3
 15,27 тис
Інфраструктура*
 33.4

дороги
25,4
 23.9 тис км
аеропорти
 2,0
 19 од
Активи підприємств, промисловість
 8,8
 388
АПК та зем ресурси
 4,3

Соціальна сфера
 0,3
 119
Транспорт*
 2,4
 124 тис од
легкові авто
 1
 106.1 тис од
пасажирський транспорт
 1
 17.9 тис од
Освіта
 3,8
 2217
заклади освіти
 3.1
 1453
дитсадки
 0,7
 764
Торгівля
 2,1
 2930 од
Енергетика
 1,8
 -
Охорона здоров'я
 1,6
 934
ЖКГ
 1,3
 -
Культура, туризм, спорт
 1.3
 1117
культурні споруди
 0,6
 715
релігійні споруди
 0,1
 77
спортивні споруди
 0,2
 186
туристичні споруди
-
 113
молодіжні центри
-
 26
Адмін будівлі
 0,9
 511
Цифрова інфраструктура
 0,6
 743
Фінансовий сектор
 0,02

Разом
 110.4

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен.

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