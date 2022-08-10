KSE: для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 млрд

Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю сумма прямого ущерба инфраструктуры выросла на 2,1 млрд долларов и на 8 августа достигла 110,4 млрд дол.

Наибольшее изменение произошло в оценке ущерба инфраструктуры, который уже достигает 33,4 млрд дол. По последним данным в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на 1,8 млрд дол.

Всего с начала великой войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15.3 тыс. многоэтажек, 115.9 тыс. частных домов, 388 предприятий, а также сотни детсадов, медучреждений, культурных сооружений.

Сумма косвенных потерь отраслей выросла до 129,1 млрд долл. (+300 млн долл.). Наибольшая доля косвенных потерь приходится на промышленность и на предприятия — 29,8 млрд дол. На втором месте – агропромышленный комплекс и земельные ресурсы (23,4 млрд долл.). Еще 18,2 млрд долл. — косвенные потери инфраструктуры.

Минимальные потребности в восстановлении за последнюю неделю выросли на 3 млрд долл. и составляют 188 млрд долл. Рост суммы связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов, требующих восстановления. Так, на восстановление объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 млрд долл., а культурных, туристических и спортивных сооружений – 2,3 млрд долл.

Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов без общих потребностей на восстановление экономики, а также дополнительных потребностей на модернизацию активов, которые не получили повреждений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность составляет 750 млрд. долларов.

Тип майна

Прямі збитки, $ млрд

Обсяг, одиниць

Житлові будівлі*

47,8

131.3 тис

приватні будинки**

5.4

115.9 тис

багатоквартирні будинки**

42.3

15,27 тис

Інфраструктура*

33.4





дороги

25,4

23.9 тис км

аеропорти

2,0

19 од

Активи підприємств, промисловість

8,8

388

АПК та зем ресурси

4,3





Соціальна сфера

0,3

119

Транспорт*

2,4

124 тис од

легкові авто

1

106.1 тис од

пасажирський транспорт

1

17.9 тис од

Освіта

3,8

2217

заклади освіти

3.1

1453

дитсадки

0,7

764

Торгівля

2,1

2930 од

Енергетика

1,8

-

Охорона здоров'я

1,6

934

ЖКГ

1,3

-

Культура, туризм, спорт

1.3

1117

культурні споруди

0,6

715

релігійні споруди

0,1

77

спортивні споруди

0,2

186

туристичні споруди

-

113

молодіжні центри

-

26

Адмін будівлі

0,9

511

Цифрова інфраструктура

0,6

743

Фінансовий сектор

0,02





Разом

110.4



Напоминаем:

По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен.