KSE: для послевоенного восстановления Украине понадобится минимум $190 млрд
Общая сумма минимальных потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 188 миллиардов долларов, прямые убытки составляют 110,4 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.
За последнюю неделю сумма прямого ущерба инфраструктуры выросла на 2,1 млрд долларов и на 8 августа достигла 110,4 млрд дол.
Наибольшее изменение произошло в оценке ущерба инфраструктуры, который уже достигает 33,4 млрд дол. По последним данным в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на 1,8 млрд дол.
Всего с начала великой войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15.3 тыс. многоэтажек, 115.9 тыс. частных домов, 388 предприятий, а также сотни детсадов, медучреждений, культурных сооружений.
Сумма косвенных потерь отраслей выросла до 129,1 млрд долл. (+300 млн долл.). Наибольшая доля косвенных потерь приходится на промышленность и на предприятия — 29,8 млрд дол. На втором месте – агропромышленный комплекс и земельные ресурсы (23,4 млрд долл.). Еще 18,2 млрд долл. — косвенные потери инфраструктуры.
Минимальные потребности в восстановлении за последнюю неделю выросли на 3 млрд долл. и составляют 188 млрд долл. Рост суммы связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов, требующих восстановления. Так, на восстановление объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 млрд долл., а культурных, туристических и спортивных сооружений – 2,3 млрд долл.
Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов без общих потребностей на восстановление экономики, а также дополнительных потребностей на модернизацию активов, которые не получили повреждений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий, общая потребность составляет 750 млрд. долларов.
| Тип майна
| Прямі збитки, $ млрд
| Обсяг, одиниць
| Житлові будівлі*
| 47,8
| 131.3 тис
| приватні будинки**
| 5.4
| 115.9 тис
| багатоквартирні будинки**
| 42.3
| 15,27 тис
| Інфраструктура*
| 33.4
|
| дороги
| 25,4
| 23.9 тис км
| аеропорти
| 2,0
| 19 од
| Активи підприємств, промисловість
| 8,8
| 388
| АПК та зем ресурси
| 4,3
|
| Соціальна сфера
| 0,3
| 119
| Транспорт*
| 2,4
| 124 тис од
| легкові авто
| 1
| 106.1 тис од
| пасажирський транспорт
| 1
| 17.9 тис од
| Освіта
| 3,8
| 2217
| заклади освіти
| 3.1
| 1453
| дитсадки
| 0,7
| 764
| Торгівля
| 2,1
| 2930 од
| Енергетика
| 1,8
| -
| Охорона здоров'я
| 1,6
| 934
| ЖКГ
| 1,3
| -
| Культура, туризм, спорт
| 1.3
| 1117
| культурні споруди
| 0,6
| 715
| релігійні споруди
| 0,1
| 77
| спортивні споруди
| 0,2
| 186
| туристичні споруди
| -
| 113
| молодіжні центри
| -
| 26
| Адмін будівлі
| 0,9
| 511
| Цифрова інфраструктура
| 0,6
| 743
| Фінансовий сектор
| 0,02
|
| Разом
| 110.4
Напоминаем:
По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен.