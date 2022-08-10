KSE: для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 млрд

Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

За останній тиждень сума прямих збитків інфраструктури зросла на 2,1 млрд доларів і на 8 серпня сягнула 110,4 млрд дол.

Найбільша зміна відбулася в оцінці збитків інфраструктури, які вже сягають 33,4 млрд дол. За останніми даними внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд дол.

Загалом з початку великої війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15.3 тис багатоповерхівок, 115.9 тис приватних будинків, 388 підприємств, а також сотні дитсадків, медзакладів, культурних споруд.

Сума непрямих втрат галузей зросла до 129,1 млрд дол (+300 млн дол). Найбільша частка непрямих втрат припадає на промисловість та підприємства — 29,8 млрд дол. На другому місці — агропромисловий комплекс та земельні ресурси (23,4 млрд дол). Ще 18,2 млрд дол — непрямі втрати інфраструктури.

Мінімальні потреби у відновленні за останній тиждень зросли на 3 млрд дол і становлять 188 млрд дол. Зростання суми повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів, які потребують відбудови. Так, на відновлення обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше 44,6 млрд дол, а культурних, туристичних та спортивних споруд – 2,3 млрд дол.

Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів без загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба становить 750 млрд доларів.

Тип майна

Прямі збитки, $ млрд

Обсяг, одиниць

Житлові будівлі*

47,8

131.3 тис

приватні будинки**

5.4

115.9 тис

багатоквартирні будинки**

42.3

15,27 тис

Інфраструктура*

33.4





дороги

25,4

23.9 тис км

аеропорти

2,0

19 од

Активи підприємств, промисловість

8,8

388

АПК та зем ресурси

4,3





Соціальна сфера

0,3

119

Транспорт*

2,4

124 тис од

легкові авто

1

106.1 тис од

пасажирський транспорт

1

17.9 тис од

Освіта

3,8

2217

заклади освіти

3.1

1453

дитсадки

0,7

764

Торгівля

2,1

2930 од

Енергетика

1,8

-

Охорона здоров'я

1,6

934

ЖКГ

1,3

-

Культура, туризм, спорт

1.3

1117

культурні споруди

0,6

715

релігійні споруди

0,1

77

спортивні споруди

0,2

186

туристичні споруди

-

113

молодіжні центри

-

26

Адмін будівлі

0,9

511

Цифрова інфраструктура

0,6

743

Фінансовий сектор

0,02





Разом

110.4



Нагадуємо:

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшився до $108.3 млрд або 2,9 трлн гривень.