KSE: для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 млрд

KSE: для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 млрд

Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

За останній тиждень сума прямих збитків інфраструктури зросла на 2,1 млрд доларів і на 8 серпня сягнула 110,4 млрд дол.

Найбільша зміна відбулася в оцінці збитків інфраструктури, які вже сягають 33,4 млрд дол. За останніми даними внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд дол.

Загалом з початку великої війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15.3 тис багатоповерхівок, 115.9 тис приватних будинків, 388 підприємств, а також сотні дитсадків, медзакладів, культурних споруд.

Сума непрямих втрат галузей зросла до 129,1 млрд дол (+300 млн дол). Найбільша частка непрямих втрат припадає на промисловість та підприємства — 29,8 млрд дол. На другому місці — агропромисловий комплекс та земельні ресурси (23,4 млрд дол). Ще 18,2 млрд дол — непрямі втрати інфраструктури.

Мінімальні потреби у відновленні за останній тиждень зросли на 3 млрд дол і становлять 188 млрд дол. Зростання суми повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів, які потребують відбудови. Так, на відновлення обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше 44,6 млрд дол, а культурних, туристичних та спортивних споруд – 2,3 млрд дол.

Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів без загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба становить 750 млрд доларів.

Тип майна
 Прямі збитки, $ млрд
 Обсяг, одиниць
Житлові будівлі*
 47,8
 131.3 тис
приватні будинки**
 5.4
 115.9 тис
багатоквартирні будинки**
 42.3
 15,27 тис
Інфраструктура*
 33.4

дороги
25,4
 23.9 тис км
аеропорти
 2,0
 19 од
Активи підприємств, промисловість
 8,8
 388
АПК та зем ресурси
 4,3

Соціальна сфера
 0,3
 119
Транспорт*
 2,4
 124 тис од
легкові авто
 1
 106.1 тис од
пасажирський транспорт
 1
 17.9 тис од
Освіта
 3,8
 2217
заклади освіти
 3.1
 1453
дитсадки
 0,7
 764
Торгівля
 2,1
 2930 од
Енергетика
 1,8
 -
Охорона здоров'я
 1,6
 934
ЖКГ
 1,3
 -
Культура, туризм, спорт
 1.3
 1117
культурні споруди
 0,6
 715
релігійні споруди
 0,1
 77
спортивні споруди
 0,2
 186
туристичні споруди
-
 113
молодіжні центри
-
 26
Адмін будівлі
 0,9
 511
Цифрова інфраструктура
 0,6
 743
Фінансовий сектор
 0,02

Разом
 110.4

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшився до $108.3 млрд або 2,9 трлн гривень.

Новини

Популярні теми форуму

analytics