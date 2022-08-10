KSE: для повоєнної відбудови Україні знадобиться щонайменше $190 млрд
Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.
За останній тиждень сума прямих збитків інфраструктури зросла на 2,1 млрд доларів і на 8 серпня сягнула 110,4 млрд дол.
Найбільша зміна відбулася в оцінці збитків інфраструктури, які вже сягають 33,4 млрд дол. За останніми даними внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на 1,8 млрд дол.
Загалом з початку великої війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15.3 тис багатоповерхівок, 115.9 тис приватних будинків, 388 підприємств, а також сотні дитсадків, медзакладів, культурних споруд.
Сума непрямих втрат галузей зросла до 129,1 млрд дол (+300 млн дол). Найбільша частка непрямих втрат припадає на промисловість та підприємства — 29,8 млрд дол. На другому місці — агропромисловий комплекс та земельні ресурси (23,4 млрд дол). Ще 18,2 млрд дол — непрямі втрати інфраструктури.
Мінімальні потреби у відновленні за останній тиждень зросли на 3 млрд дол і становлять 188 млрд дол. Зростання суми повʼязане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів, які потребують відбудови. Так, на відновлення обʼєктів інфраструктури вже сьогодні потрібні щонайменше 44,6 млрд дол, а культурних, туристичних та спортивних споруд – 2,3 млрд дол.
Загальна сума потреб у відновленні враховує лише відбудову зруйнованих обʼєктів без загальних потреб на відновлення економіки, а також додаткових потреб на модернізацію активів, які не зазнали пошкоджень. За оцінками уряду, з урахуванням цих категорій, загальна потреба становить 750 млрд доларів.
| Тип майна
| Прямі збитки, $ млрд
| Обсяг, одиниць
| Житлові будівлі*
| 47,8
| 131.3 тис
| приватні будинки**
| 5.4
| 115.9 тис
| багатоквартирні будинки**
| 42.3
| 15,27 тис
| Інфраструктура*
| 33.4
|
| дороги
| 25,4
| 23.9 тис км
| аеропорти
| 2,0
| 19 од
| Активи підприємств, промисловість
| 8,8
| 388
| АПК та зем ресурси
| 4,3
|
| Соціальна сфера
| 0,3
| 119
| Транспорт*
| 2,4
| 124 тис од
| легкові авто
| 1
| 106.1 тис од
| пасажирський транспорт
| 1
| 17.9 тис од
| Освіта
| 3,8
| 2217
| заклади освіти
| 3.1
| 1453
| дитсадки
| 0,7
| 764
| Торгівля
| 2,1
| 2930 од
| Енергетика
| 1,8
| -
| Охорона здоров'я
| 1,6
| 934
| ЖКГ
| 1,3
| -
| Культура, туризм, спорт
| 1.3
| 1117
| культурні споруди
| 0,6
| 715
| релігійні споруди
| 0,1
| 77
| спортивні споруди
| 0,2
| 186
| туристичні споруди
| -
| 113
| молодіжні центри
| -
| 26
| Адмін будівлі
| 0,9
| 511
| Цифрова інфраструктура
| 0,6
| 743
| Фінансовий сектор
| 0,02
|
| Разом
| 110.4
Нагадуємо:
Станом на 1 серпня обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) збільшився до $108.3 млрд або 2,9 трлн гривень.