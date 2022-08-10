Минфин: держатели еврооблигаций Украины пошли на отсрочку выплат

Украина получила необходимые согласия от держателей еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минфин на Ирландской фондовой бирже в среду.

"В совокупности Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг", – отмечается в документе.

Минфин добавил, что также было выполнено условия наличия согласия от владельцев минимум 50% каждого из 13-ти выпусков еврооблигаций.

В сообщении указывается, что срок действия запросов согласия истек в 17:00 9 августа 2022 года нью-йоркскому времени и что условие приемлемости и перекрестное условие были выполнены, а также были получены дополнительные правительственные одобрения в отношении ходатайств о согласии.

Предполагается, что одобренные изменения в отношении условий выпусков еврооблигаций вступят в силу 11 августа 2022 года.

Помимо того Минфин в среду также окончательно сообщил о получении одобрения и на отсрочку выплат на два года и другое изменение условий по ВВП-варрантам.

Как сообщалось, Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности. По завершении этого срока проценты могут быть выплачены сразу или капитализированы.

Помимо того, международные партнеры Украины в рамках G7 и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности приостановить выплату долга Украины до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год. Они также настойчиво призвали частных кредиторов принять предложение Украины от обстрочке выплат по ее еврооблигациям и изменении условий по ВВП-варрантам.

По данным Минфина на его сайте, всего на рынке обращаются 13 выпусков еврооблигаций Украины общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и EUR2,25 млрд.

В срок до июля 2024 года подлежат погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму $3 млрд 17,59 млн: 1 сентября 2022 года – на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года – на $750 млн.

Грубо выплаты процентов по ним и еще 10 выпускам еврооблигаций за 24 месяца составят по текущим ставкам около $3 млрд.

Котировки еврооблигаций на конец дня 9 августа составляли: по бумагам с погашением в 2024-2033 гг. – 17,1-19,5% от номинала, в 2023 году – по 24,1% и самых "коротких" с погашением 1 сентября 2022 года – 32,1%.

ВВП-варранты котировались по курсу 26,6% от условной стоимости.