Мінфін: власники єврооблігацій України пішли на відстрочку виплат

Україна отримала необхідні згоди від держателів єврооблігацій на відстрочення виплат і термінів погашення за ними на два роки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну на Ірландській фондовій біржі.

"Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу", - наголошується в документі.

Мінфін додав, що також було виконано умову наявності згоди від власників щонайменше 50% кожного із 13 випусків єврооблігацій.

У повідомленні зазначено, що термін дії запитів згоди закінчився о 17:00 9 серпня 2022 року за нью-йоркським часом і що умова прийнятності та перехресна умова були виконані, а також отримано додаткові урядові схвалення щодо клопотань про згоду.

Передбачається, що схвалені зміни щодо умов випусків єврооблігацій набудуть чинності 11 серпня 2022 року.

Крім того, Мінфін у середу також остаточно повідомив про отримання схвалення і на відстрочення виплат на два роки та іншу зміну умов за ВВП-варантами.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними і терміни погашення на два роки, зберігши поточні ставки дохідності. Після закінчення цього терміну відсотки може бути виплачено одразу або капіталізовано.

Крім того, міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відстрочення виплат за її єврооблігаціями та зміни умов щодо ВВП-варантів.

За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.

У термін до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року – на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року– на $750 млн.

Грубо виплати відсотків за ними та ще 10 випусками єврооблігацій за 24 місяці становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.

Котирування єврооблігацій на кінець дня 9 серпня становили: з паперів з погашенням у 2024-2033 роках – 17,1-19,5% від номіналу, у 2023 році – по 24,1% і "найкоротших" із погашенням 1 вересня 2022 року – 32,1%.

ВВП-варанти котирувалися за курсом 26,6% від умовної вартості.