Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма

Сейм Латвии в четверг, 11 августа, признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, поддерживающим терроризм, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

В заявлении латвийских депутатов содержится призыв к государствам Евросоюза немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.

Кроме того, Латвия призывает увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины и поддержать инициативы по осуждению военных действий России и привлечению виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций, ввести равноценные санкции против Беларуси как сторонника военной агрессии России.

Ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. Так, если будет принято соответствующее решение, то РФ официально может стать пятой в списке государств-спонсоров терроризма.