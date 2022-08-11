ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты
С воскресенья, 14 августа, ЮНИСЕФ приостановит прием заявок на выплату денежной помощи для украинских семей "Спільно". Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.
Регистрация будет приостановлена в 23:00 14 августа.
"Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, отвечающим критериям программы, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь", - говорится в сообщении.
Заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут обработаны.
Напомним, заявки проходят 2 этапа проверки:
- технический отбор, т.е. проверка имеются ли все обязательные данные без ошибок. Если вы проходите технический отбор, вы получите SMS с подтверждением;
- далее отобранные заявки проверяют на соответствие критериям программы. Если ваша семья отвечает критериям программы, вам будет начислена помощь на указанный в заявке счет.