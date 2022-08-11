ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты

С воскресенья, 14 августа, ЮНИСЕФ приостановит прием заявок на выплату денежной помощи для украинских семей "Спільно". Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

Регистрация будет приостановлена в 23:00 14 августа.

"Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, отвечающим критериям программы, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь" , - говорится в сообщении.

Заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут обработаны.

Напомним, заявки проходят 2 этапа проверки: