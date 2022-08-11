ЮНІСЕФ призупиняє прийом заявок на виплати

ЮНІСЕФ призупиняє прийом заявок на виплати
Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

З неділі, 14 серпня, ЮНІСЕФ призупинить прийом заявок на виплату грошової допомоги для українських сімей "Спільно". Про це повідомила﻿ прес-служба ЮНІСЕФ.

Реєстрацію буде призупинено о 23:00 14 серпня.

"Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", - йдеться в повідомленні.

Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.

Нагадаємо, заявки проходять 2 етапи перевірки:

  • технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок. Якщо ви проходите технічний відбір, ви отримаєте SMS із підтвердженням;
  • далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо ваша родина відповідає критеріям програми, вам буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.

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