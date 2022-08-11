ЮНІСЕФ призупиняє прийом заявок на виплати
З неділі, 14 серпня, ЮНІСЕФ призупинить прийом заявок на виплату грошової допомоги для українських сімей "Спільно". Про це повідомила прес-служба ЮНІСЕФ.
Реєстрацію буде призупинено о 23:00 14 серпня.
"Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", - йдеться в повідомленні.
Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.
Нагадаємо, заявки проходять 2 етапи перевірки:
- технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок. Якщо ви проходите технічний відбір, ви отримаєте SMS із підтвердженням;
- далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо ваша родина відповідає критеріям програми, вам буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.