ЮНІСЕФ призупиняє прийом заявок на виплати

З неділі, 14 серпня, ЮНІСЕФ призупинить прийом заявок на виплату грошової допомоги для українських сімей "Спільно". Про це повідомила﻿ прес-служба ЮНІСЕФ.

Реєстрацію буде призупинено о 23:00 14 серпня.

"Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу" , - йдеться в повідомленні.

Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.

Нагадаємо, заявки проходять 2 етапи перевірки: