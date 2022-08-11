Мэр: в Мариуполе нет питьевой воды, технической хватит на 9 месяцев

В оккупированном Россией Мариуполе так называемые "власти" не смогут наладить полноценную подачу электроэнергии и питьевой воды, а запасов технической воды хватит только на 9 месяцев, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"После оккупации не было и не будет качественной питьевой воды. Потому что россияне разрушили ключевой источник водоснабжения из Северского Донца. Восстановить его невозможно. Нужны миллиарды гривен. Они берут воду из Старокрымского водохранилища. Но там техническая вода и ее объема хватит всего на 9 месяцев. К тому же система водоотвода тоже не работает. Затоплены все насосные. Это 1,5-2 года работы" , — сказал он.

По словам Бойченко, катастрофическая ситуация и с поставками электроэнергии.

"Из-за отсутствия специалистов вместо 220 В оккупанты подают 380. А поврежденные дома и сеть приводят к пожарам в квартирах мариупольцев" , — констатировал он.

Как сообщалось, 10-11 августа работники водоканала в Мариуполе не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты.