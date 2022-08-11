Мер: у Маріуполі немає питної води, технічної вистачить на 9 місяців

В окупованому Росією Маріуполі так звані "влада" не зможе налагодити повноцінну подачу електроенергії та питної води, а запасів технічної води вистачить лише на 9 місяців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив законний мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Після окупації не було і не буде якісної питної води. Бо росіяни зруйнували ключове джерело водопостачання з Сіверського Донця. Відновити його неможливо. Потрібні мільярди гривень. Вони беруть воду зі Старокримського водосховища. Але там технічна вода і її обсягу вистачить лише на 9 місяців. До того ж система водовідведення також не працює. Затоплені всі насосні. Це 1,5-2 роки роботи" , — сказав він.

За словами Бойченка, катастрофічна ситуація і з постачанням електроенергії.

"Через відсутність спеціалістів, замість 220 В окупанти подають 380. А пошкоджені будинки та мережа призводять до пожеж у квартирах маріупольців" , — констатував він.

Як повідомлялось, 10-11 серпня працівники водоканалу у Маріуполі не вийшли на роботу через невиплату зарплати.