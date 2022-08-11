Госдеп: российские военные прошли тренинги с иранскими БПЛА

Российские военные в последние недели прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель сообщил, что российские военные проводили тренировки с беспилотниками в Иране в течение последних нескольких недель.

По его словам, передача Ираном беспилотников России "потенциально подпадает под многочисленные санкции".

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены использованием и распространением Ираном БПЛА. Они использовались для нападения на американские войска, наших партнеров в регионе и международные организации" , - заявил он.

Напомним, в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

После чего глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном и заявил, что Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для ведения войны против Украины.

В середине июля стало известно, что российские чиновники посещали аэродром в центре Ирана, по крайней мере, дважды. В целях осмотра беспилотных летательных аппаратов, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.