В Украине хотят сделать английский язык обязательным
Правительство Украины начало работу над законопроектом касаемо функционирования английского как языка международного общения, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга.
"Расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество в рамках ожидаемого вступления Украины в ЕС, формированию субъектности государства в мировых глобализационных процессах, повышению уровня ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также росту ее инвестиционной и туристической привлекательности", - заявил заместитель министра.
К разработке законопроекта привлечены:
- Министерство культуры и информационной политики;
- смежные институты;
- Министерство цифровой трансформации;
- Министерство образования и науки;
- Министерство иностранных дел;
- Министерство юстиции.
Как отметил Карандеев, английский язык:
- является официальным в 60 из 196 стран мира;
- является самым распространенным в 119 странах из 25 государств-членов ЕС;
Также согласно законопроекту, английским должны будут владеть:
- госслужащие, в частности, главы местных администраций;
- офицеры, военные;
- начальники среднего и высшего состава Национальной полиции;
- научно-педагогические работники вузов.
Также документ предусматривает и повышение стандартов образования по изучению английского языка всеми соискателями образования и внедрение дополнительных курсов для взрослых.
По словам Карандеев, после принятия законопроекта, реализация закона потребует длительного переходного периода.