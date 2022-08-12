В Украине хотят сделать английский язык обязательным

Правительство Украины начало работу над законопроектом касаемо функционирования английского как языка международного общения, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга.

"Расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество в рамках ожидаемого вступления Украины в ЕС, формированию субъектности государства в мировых глобализационных процессах, повышению уровня ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также росту ее инвестиционной и туристической привлекательности" , - заявил заместитель министра.

К разработке законопроекта привлечены:

Министерство культуры и информационной политики;

смежные институты;

Министерство цифровой трансформации;

Министерство образования и науки;

Министерство иностранных дел;

Министерство юстиции.

Как отметил Карандеев, английский язык:

является официальным в 60 из 196 стран мира;

является самым распространенным в 119 странах из 25 государств-членов ЕС;

Также согласно законопроекту, английским должны будут владеть:

госслужащие, в частности, главы местных администраций;

офицеры, военные;

начальники среднего и высшего состава Национальной полиции;

научно-педагогические работники вузов.

Также документ предусматривает и повышение стандартов образования по изучению английского языка всеми соискателями образования и внедрение дополнительных курсов для взрослых.

По словам Карандеев, после принятия законопроекта, реализация закона потребует длительного переходного периода.