В Украине хотят сделать английский язык обязательным

В Украине хотят сделать английский язык обязательным
Фото: Pixabay

Правительство Украины начало работу над законопроектом касаемо функционирования английского как языка международного общения, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга.

"Расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество в рамках ожидаемого вступления Украины в ЕС, формированию субъектности государства в мировых глобализационных процессах, повышению уровня ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также росту ее инвестиционной и туристической привлекательности", - заявил заместитель министра.

К разработке законопроекта привлечены:

  • Министерство культуры и информационной политики;
  • смежные институты;
  • Министерство цифровой трансформации;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство иностранных дел;
  • Министерство юстиции.

Как отметил Карандеев, английский язык:

  • является официальным в 60 из 196 стран мира;
  • является самым распространенным в 119 странах из 25 государств-членов ЕС;

Также согласно законопроекту, английским должны будут владеть:

  • госслужащие, в частности, главы местных администраций;
  • офицеры, военные;
  • начальники среднего и высшего состава Национальной полиции;
  • научно-педагогические работники вузов.

Также документ предусматривает и повышение стандартов образования по изучению английского языка всеми соискателями образования и внедрение дополнительных курсов для взрослых.

По словам Карандеев, после принятия законопроекта, реализация закона потребует длительного переходного периода.

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