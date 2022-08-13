Разведка о ЗАЭС: оккупанты готовят провокации под украинским флагом
По данным украинской разведки, российские военные обстреливают Запорожскую атомную электростанцию из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом, сообщает Корреспондент.
"Один из артиллерийских ударов российской армии повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС", – говорится в сообщении ГУР.
Также, по информации разведки, в результате обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление.
В ГУР также сообщают, что к стеле Энергодар на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку Пион с нанесенной белой краской буквой "Z".
"На САУ подняли сине-желтый украинский флаг. Очевидно, он будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", – говорится в сообщении.
Запорожскую атомную электростанцию обстреливают с прошлой недели. Международная организация по атомной энергии просит допустить своих экспертов на ЗАЭС. США призывают демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС, но Россия отказывается.