Разведка о ЗАЭС: оккупанты готовят провокации под украинским флагом

По данным украинской разведки, российские военные обстреливают Запорожскую атомную электростанцию из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом, сообщает Корреспондент.

"Один из артиллерийских ударов российской армии повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС" , – говорится в сообщении ГУР.

Скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Также, по информации разведки, в результате обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление.

В ГУР также сообщают, что к стеле Энергодар на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку Пион с нанесенной белой краской буквой "Z".

"На САУ подняли сине-желтый украинский флаг. Очевидно, он будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ" , – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Запорожскую атомную электростанцию обстреливают с прошлой недели. Международная организация по атомной энергии просит допустить своих экспертов на ЗАЭС. США призывают демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС, но Россия отказывается.