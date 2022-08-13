Розвідка про ЗАЕС: окупанти готують провокації під українським прапором

За даними української розвідки, російські військові обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із села Водяне та готують провокації під українським прапором, повідомляє Корреспондент.

"Один із артилерійських ударів російської армії пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один "приліт" призвів до часткового руйнування пожежної частини, яка відповідає за безпеку ЗАЕС" , – йдеться у повідомленні ГУР.

Також, за інформацією розвідки, внаслідок обстрілу сталося займання лісу та трави на довколишніх територіях, що викликало значне задимлення.

У ГУР також повідомляють, що до стели Енергодар на в'їзді до міста росіяни підігнали самохідну артилерійську установку Піон з нанесеною білою фарбою буквою "Z".

"На САУ підняли синьо-жовтий український прапор. Очевидно, він використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ" , – йдеться у повідомленні.

Запорізьку атомну електростанцію обстрілюють минулого тижня. Міжнародна організація з атомної енергії просить допустити своїх експертів до ЗАЕС. США закликають демілітаризувати зону довкола Запорізької АЕС, але Росія відмовляється.