Что происходит на валютном рынке

В условиях невозможности насытить валютный рынок рыночными методами Национальный банк Украины продолжает бороться с падением гривны, используя административные рычаги. Поняв, что «просто запрещать» - не выход, в НБУ решили «договариваться».

12 августа в здании на Институтской, 9 состоялась встреча членов Правления НБУ и руководителей профильных департаментов с руководителями и ключевыми собственниками десяти самых крупных участников рынка торговли наличной валютой.

По информации портала «Курс Украины», единственным итогом встречи стала предварительная договоренность уменьшить предполагаемый ежемесячный взнос с каждого ПОВ с предлагавшихся 19,5 тысяч гривен в год до 5-6 тысяч.

Накануне НБУ продолжил «рубить головы неугодным»: лицензии на торговлю валютными ценностями лишилась ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ГОЛДЕН ГРУП». Это уже пятая финансовая компания, пострадавшая в результате объявленной Нацбанком «охоты на ведьм».

Впрочем, все это плохо помогает. Доллар вновь дорожает, несмотря на выключенные информационные табло. Если в начале прошлой недели доллар начали продавать по 39,50 гривен, то к концу недели уровень 40 гривен за доллар пал. И утром сегодняшнего дня в Киеве ценники на продажу доллара колеблятся в пределах 40,10-40,30 гривен.

Еще один казус произошел в районе обеденного перерыва. Из-за проблем с интернет-продвайдером, обслуживающим государственную фискальную службу (ДФС), в народе по привычке называемую «налоговой», пропала связь с сервером этой организации. И обменники, которые в обязательном порядке должны выдавать чек о совершении валютообменной операции, потеряли возможность это сделать. Чтобы не спровоцировать нарушение, большинство обменных пунктов просто закрыло свои окна, а остальные – работают на свой страх и риск, под угрозой нарваться на проверку и пострадать.

Как сообщили порталу «Курс Украины», выплаты воинам ВСУ и сотрудникам некоторых силовых структур в этом месяце сдвинули на конец августа по непонятной причине. И это один из факторов, сыгравших на ослабление спроса на иностранную валюту.

"Если бы военным пошли выплаты, курс уже был бы в районе 41-42 гривны за доллар" , - прокомментировал ситуацию один из операторов наличного валютного рынка.

Надежды, что банки помогут стабилизировать ситуацию, не оправдались. Банки не демонстрируют интереса к налаживанию процесса валютообмена, больше сфокусировавшись на привлечении депозитов (в частности, т.н. «конвертационных», когда депозит в валюте открывается путем внесения в кассу гривны и покупки валюты на межбанковском валютном рынке).

«Приватбанк» уже неделю держит чуть ли не самый низкий курс продажи доллара по банковской системе – 39,10 гривен, но купить доллар в крупнейшем банке страны удается далеко не всем. Что не удивительно, если учесть, что параллельно с этим банки (не говоря уже об обменках) покупают по 39,80-39,90.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Сделаем осторожное предположение, что эту неделю доллар продолжит торговаться в пределах 40,00-40,50 гривен. Опуститься ниже отметки «40,00» будет крайне сложно, так как спрос на доллары и евро сохраняется, и более низкая цена будет стимулировать к обмену даже выжидающих и сомневающихся. В то же время задержка с выплатой зарплаты военным поможет некоторое время удержаться в упомянутых пределах, хотя общая тенденция к ослаблению гривны будет сохраняться.

Желание вернуть акцизы на топливо и увеличить НДС с 7 до 20% (законопроект об этом уже внесен на рассмотрение Верховной Рады) вызовет не только очередной рост цен на бензин и дизельное топливо, но еще сильнее раскрутит маховик цен в Украине. А это в свою очередь подтолкнет вверх и курс. Потому что у нас «цены растут, потому что доллар дорожает… А доллар дорожает, потому что цены растут».