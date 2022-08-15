Що відбувається на валютному ринку

В умовах неможливості наситити валютний ринок ринковими методами, Національний банк України продовжує боротися з падінням гривні, використовуючи адміністративні важелі. Зрозумівши, що «просто забороняти» – не вихід, у НБУ вирішили «домовлятися».

12 серпня у будівлі на Інститутській, 9 відбулася зустріч членів Правління НБУ та керівників профільних департаментів з керівниками та ключовими власниками десяти найбільших учасників ринку торгівлі готівковою валютою.

За інформацією порталу «Курс України», єдиним підсумком зустрічі стала попередня домовленість зменшити передбачуваний щомісячний внесок з кожного ПОВ із 19,5 тисяч гривень на рік до 5-6 тисяч.

Напередодні НБУ продовжив «рубати голови неугодним»: ліцензії на торгівлю валютними цінностями втратила ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГОЛДЕН ГРУП». Це вже п'ята фінансова компанія, яка постраждала в результаті оголошеного Нацбанком «полювання на відьом».

Втім, це погано допомагає. Долар знову дорожчає, незважаючи на вимкнені інформаційні табло. Якщо на початку минулого тижня долар почали продавати по 39,50 гривень, то до кінця тижня рівень 40 гривень за долар упав. І вранці сьогоднішнього дня у Києві цінники на продаж долара коливаються в межах 40,10-40,30 гривень.

Ще один казус стався в районі обідньої перерви. Через проблеми з інтернет-продвайдером, який обслуговує державну фіскальну службу (ДФС), у народі за звичкою звану «податковою», зник зв'язок із сервером цієї організації. І обмінники, які обов'язково мають видавати чек про здійснення валютообмінної операції, втратили можливість це зробити. Щоб не спровокувати порушення, більшість обмінних пунктів просто закрила свої вікна, а решта – працюють на свій страх та ризик, під загрозою нарватися на перевірку та постраждати.

Як повідомили порталу «Курс України», виплати воїнам ЗСУ та співробітникам деяких силових структур цього місяця зрушили на кінець серпня через незрозумілу причину. І це один із факторів, які зіграли на послаблення попиту на іноземну валюту.

"Якби військовим пішли виплати, курс уже був би в районі 41-42 гривні за долар", - прокоментував ситуацію один із операторів готівкового валютного ринку.

Надії, що банки допоможуть стабілізувати ситуацію, не справдилися. Банки не демонструють інтересу до налагодження процесу валютообміну, більше сфокусувавшись на залученні депозитів (зокрема, так званих «конвертаційних», коли депозит у валюті відкривається шляхом внесення до каси гривні та купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку).

"Приватбанк" уже тиждень тримає чи не найнижчий курс продажу долара за банківською системою - 39,10 гривень, але купити долар у найбільшому банку країни вдається далеко не всім. Що не дивно, якщо зважити на те, що паралельно з цим банки (не кажучи вже про обмінники) купують по 39,80-39,90.

Що далі чекати від валютного курсу?

Зробимо обережне припущення, що цей тиждень долар продовжуватиме торгуватися в межах 40,00-40,50 гривень. Опуститися нижче позначки «40,00» буде вкрай складно, оскільки попит на долари і євро зберігається, і нижча ціна стимулюватиме до обміну тих, хто навіть чекає і сумнівається. Водночас, затримка з виплатою зарплати військовим допоможе деякий час утриматися в згаданих межах, хоча загальна тенденція до ослаблення гривні зберігатиметься.

Бажання повернути акцизи на паливо та збільшити ПДВ з 7 до 20% (законопроект про це вже внесено на розгляд Верховної Ради) викличе не лише чергове зростання цін на бензин та дизельне паливо, а ще сильніше розкрутить маховик цін в Україні. А це своєю чергою підштовхне вгору і курс. Бо у нас «ціни зростають, бо долар дорожчає… А долар дорожчає, бо ціни зростають».