Где и как дешево купить доллары

В последние дни курс продажи доллара на наличном рынке установился на уровне 40,50-40,60 гривен. По такой цене его продают оптовые и некоторые розничные обменные пункты.

В большинстве украинских банков на вопрос «Можно ли купить доллары или евро?» звучит ответ: «Продаем только с приноса, но никто ничего не сдает». И это не удивительно, т.к. курс покупки валюты в банках значительно ниже, чем в небанковских обменниках.

И тем не менее существует абсолютно легальный способ купить доллары дешево – по цене 39,10 гривен, то есть практически на полторы гривны дешевле рыночного курса.

Не верите? А зря. Этим способом, как оказалось, уже вторую неделю активно пользуются клиенты «Приватбанка».

Кстати, сам «Приват» с 5 августа удерживает курс продажи наличного доллара в кассах отделений на уровне 39,10 гривен. Причина проста: банк договорился с Национальным банком удерживать курс продажи на низком уровне и получил под это дело подкрепление валютой. В первые дни можно было вообще зайти в отделение и, набравшись наглости, подойти к окошку кассира и попросить продать валюту. Что и делали немногие – те, что «были в курсе».

Однако довольно быстро стало понятно, что так будет слишком много желающих купить в банке и сдать в обменнике за углом. Да и зачем банку просто продавать валюту на 1,5 гривны дешевле? Поэтому был придуман и реализован другой, более изящный способ.

Теперь, если просто подойти к окошку и попросить продать наличную валюту, чаще всего услышишь: «Отделение не подкрепили валютой». То есть купить нельзя. В этом случае надо просто попросить «продать валюту на карту». По информации с форума KURS.COM.UA такое удавалось многим людям из разных городов и областей. После того, как валюта зачислена на карту, можно заказать ее снятие в любом из отделений «Приватбанка» через PRIVAT24.

«Все так просто?» - спросите вы. Да, все так просто. И работает исключительно потому, что очень немногие знают о такой возможности.

Впрочем, в некоторых отделениях вы можете услышать отказ. Причина проста: работники данного отделения сами наладили «бесперебойные поставки» приватовской валюты в ближайшие обменники, ведь способ заработка – прост и особых усилий не предполагает. Просто походите по отделениям вашего города – и, скорее всего, вам рано или поздно повезет.

Много таким образом купить сложно, но от 2 до 5 тысяч долларов – вполне реально.