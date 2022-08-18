Де і як дешево купити долари

Останніми днями курс продажу долара на готівковому ринку встановився на рівні 40,50-40,60 гривень. За такою ціною його продають оптові та деякі роздрібні обмінні пункти.

У більшості українських банків на запитання «Чи можна купити долари чи євро?» звучить відповідь: «Продаємо тільки з приносу, але ніхто нічого не здає». І це дивно, адже курс купівлі валюти у банках значно нижчий, ніж у небанківських обмінниках.

Проте існує абсолютно легальний спосіб купити долари дешево – за ціною 39,10 гривень, тобто практично на півтори гривні дешевше за ринковий курс.

Не вірите? А даремно. Цим способом, як виявилося, вже другий тиждень активно користуються клієнти Приватбанку.

До речі, сам «Приват» із 5 серпня утримує курс продажу готівкового долара у касах відділень на рівні 39,10 гривень. Причина проста: банк домовився з Національним банком утримувати курс продажу на низькому рівні та отримав під цю справу підкріплення валютою. У перші дні можна було взагалі зайти у відділення та, набравшись нахабства, підійти до віконця касира та попросити продати валюту. Що дехто й робив – ті, що «були в курсі».

Однак досить швидко стало зрозуміло, що так буде надто багато охочих купити у банку та здати в обміннику за рогом. Та й навіщо банку просто продавати валюту на 1,5 гривні дешевше? Тому був придуманий та реалізований інший, більш витончений спосіб.

Тепер, якщо просто підійти до віконця та попросити продати готівкову валюту, найчастіше почуєш: «Відділення не підкріпили валютою». Тобто купити не можна. І тут треба просто попросити «продати валюту на карту». За інформацією з форуму KURS.COM.UA таке вдавалося багатьом людям із різних міст та областей. Після того, як валюта зарахована на картку, можна замовити її зняття у будь-якому відділенні «Приватбанку» через PRIVAT24.

"Все так просто?" - запитайте ви. Так, все так просто. І працює виключно тому, що мало хто знає про таку можливість.

Втім, у деяких відділеннях ви можете почути відмову. Причина проста: працівники цього відділення самі налагодили «безперебійні постачання» приватівської валюти до найближчих обмінників, адже спосіб заробітку – простий і особливих зусиль не передбачає. Просто походите відділеннями вашого міста – і, швидше за все, вам рано чи пізно пощастить.

Багато в такий спосіб купити складно, але від 2 до 5 тисяч доларів цілком реально.