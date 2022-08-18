В соцсетях сообщают о новом взрыве в оккупированном Крыму

В четверг, 18 августа, в соцсетях появилась информация о новом чрезвычайном происшествии во временно оккупированном РФ Крыму, сообщает Новое время.

Как сообщается, речь может идти об уничтожении скопления российской военной техники где-то в районе села Межводное в Черноморском районе, однако достоверных данных по этому поводу пока нет.

Как видно на обнародованном очевидцами видео, с места происшествия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Какой-либо официальной информации о случившемся там на данное время нет.

Межводное находится в около 160 километрах от линии фронта.

Сообщение о новом ЧП появилось на фоне недавних взрывов на военных объектах РФ в Крыму, в частности, на аэродроме в Новофедоровке Сакского района, воинской части в Джанкойском районе и авиабазы в Гвардейском под Симферополем.