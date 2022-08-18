У соцмережах повідомляють про новий вибух в окупованому Криму

У четвер, 18 серпня, у соцмережах з’явилася інформація про нову надзвичайну подію у тимчасово окупованому РФ Криму, повідомляє Новое время.

Як повідомляється, може йтися про знищення скупчення російської військової техніки десь у районі села Міжводне у Чорноморському районі, проте достовірних даних з цього приводу поки що немає.

Як бачимо на оприлюдненому очевидцями відео, з місця події в небо піднімаються густі клуби чорного диму.

Якоїсь офіційної інформації про те, що там сталося, наразі немає.

Міжводне знаходиться у близько 160 кілометрах від лінії фронту.

Повідомлення про нову НП з’явилося на тлі недавніх вибухів на військових об'єктах РФ у Криму, зокрема, на аеродромі у Новофедорівці Сакського району, військової частини у Джанкойському районі та авіабази у Гвардійському під Сімферополем.