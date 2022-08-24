Евро – дешевле доллара: продавать или покупать?

Цена европейской единой валюты – евро – во вторник 23 августа снизилась до 99 американских центов. Последний раз евро стоил столько больше 20 лет назад – в декабре 2001 года.

После этого начался длительный период ослабления доллара США, и евро вместе с другими ведущими мировыми валютами начал рост, достигнув в июле 2008 года своего исторического максимума – 1,6037 доллара США.

С того времени периоды взлета евро чередовались с его падением. Последний цикл падения евро длится уже почти два года – с января 2021 года; за это время евро упал с отметки 1,2349 до 0,9900, потеряв в цене 20%.

Причины падения евро

Главной проблемой, подкосившей евро вместе со всей экономикой Еврозоны, стала пандемия коронавируса COVID-19. Америка, столкнувшаяся в 2021 году с максимальным за последние 40 лет показателем инфляции, тут же бросилась повышать учетную ставку. Рост дифференциала процентных ставок ФРС США и Европейского центробанка больно ударил по европейской валюте: на фоне укрепления американского доллара евро начал стремительно терять позиции.

Миллионы украинских беженцев, заполнивших Европу после начала российской полномасштабной агрессии, а также рост проблем в экономике из-за отказа (полного или частичного) от российских энергоносителей стали «контрольным выстрелом», окончательно добившим европейскую экономику. Если «дешевый евро» хоть немного поддержал европейских экспортеров, то рост цен на импорт привел к тому, что, например, в Германии некоторые цены достигли максимальных значений с 1977 года. А многие производства, зависящие от импортных составляющих, оказались на грани рентабельности. Неудивительно, что европейские акции стали терять в цене, становясь менее интересными для инвесторов по сравнению с теми же американскими акциями.

Докуда может упасть евро

Аналитики расходятся во мнении, до какого уровня может подешеветь евровалюта. Так, глава отдела глобальной валютной стратегии JPMorgan Private Bank Сэм Зиф полагает, что евро еще имеет потенциал падения и до декабря текущего года может подешеветь до 0,95 доллара. Одним из факторов, обуславливающих такое падение, он называет высокие цены на природный газ.

Впрочем, как видим, даже такой прогноз – это всего лишь еще 4% падения. Т.е. евро или достиг, или приблизился к очередному локальному дну – уровню, начиная с которого, он рано или поздно опять начнет дорожать.

Что же делать с евро: продавать или покупать

Украинцы, использовавшие евро как часть своей валютной корзины, сейчас задаются вопросом: «Что с ним делать? Продавать евро или, наоборот, увеличивать свои запасы в нём?» Особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда в обменниках евро местами сравнялся, а местами – даже стал дешевле доллара.

На первый вопрос можно ответить однозначно: продавать евро и переходить в доллар уже поздно, и делать это не стоит. Тем более не стоит продавать евро за гривну, которая из-за войны падает по отношению ко всем иностранным валютам.

А вот о том, чтобы увеличить свои запасы в евро, стоит подумать. И если курс для перехода из доллара в евро может стать немного выгоднее, то покупать за гривну евро можно уже сейчас. В ситуации, когда евро дешевле доллара, понимая, что за падением последует рост, именно вложения в евровалюту могут сейчас принести больше прибыли, чем покупка американского доллара. По крайней мере, спасти сбережения от обесценивания таким образом вполне получится.