Євро – дешевше за долар: продавати чи купувати?

Ціна єдиної європейської валюти – євро – у вівторок 23 серпня знизилася до 99 американських центів. Востаннє євро коштував стільки понад 20 років тому – у грудні 2001 року.

Після цього почався тривалий період ослаблення долара США, і євро разом з іншими провідними світовими валютами розпочав зростання, досягнувши у липні 2008 року свого історичного максимуму – 1,6037 долара США.

З того часу періоди зльоту євро чергувалися з його падінням. Останній цикл падіння євро триває майже два роки – з січня 2021 року; за цей час євро впав із позначки 1,2349 до 0,9900, втративши в ціні 20%.

Причини падіння євро

Головною проблемою, що підкосила євро разом із усією економікою Єврозони, стала пандемія коронавірусу COVID-19. Америка, що зіткнулася в 2021 році з максимальним за останні 40 років показником інфляції, відразу кинулася підвищувати облікову ставку. Зростання диференціалу відсоткових ставок ФРС США та Європейського центробанку боляче вдарило по європейській валюті: на тлі зміцнення американського долара євро почало стрімко втрачати позиції.

Мільйони українських біженців, які заповнили Європу після початку російської повномасштабної агресії, а також зростання проблем в економіці через відмову (повну або часткову) від російських енергоносіїв стали «контрольним пострілом», який остаточно добив європейську економіку. Якщо дешевий євро хоч трохи підтримав європейських експортерів, то зростання цін на імпорт призвело до того, що, наприклад, у Німеччині деякі ціни досягли максимальних значень з 1977 року. А багато виробництв, що залежать від імпортних складових, опинилися на межі рентабельності. Не дивно, що європейські акції почали втрачати ціну, стаючи менш цікавими для інвесторів порівняно з тими ж американськими акціями.

До якого рівня може впасти євро

Аналітики розходяться на думці, до якого рівня може подешевшати євровалюта. Голова відділу глобальної валютної стратегії JPMorgan Private Bank Сем Зіф вважає, що євро ще має потенціал падіння і до грудня поточного року може подешевшати до 0,95 долара. Одним із чинників, що зумовлюють таке падіння, він називає високі ціни на природний газ.

Втім, як бачимо, навіть такий прогноз – це лише 4% падіння. Тобто євро або досяг, або наблизився до чергового локального дна - рівня, починаючи з якого він рано чи пізно знову почне дорожчати.

Що ж робити з євро: продавати чи купувати

Українці, які використовували євро як частину свого валютного кошика, зараз запитують: «Що з ним робити? Продавати євро чи, навпаки, збільшувати свої запаси у ньому?» Особливо актуальним це питання стало зараз, коли в обмінниках євро місцями зрівнялося, а місцями – навіть стало дешевшим за долар.

На перше запитання можна відповісти однозначно: продавати євро та переходити до долара вже пізно, і робити цього не варто. Тим більше не варто продавати євро за гривню, яка через війну падає по відношенню до всіх іноземних валют.

А ось про те, щоби збільшити свої запаси в євро, варто подумати. І якщо курс для переходу з долара в євро може стати трохи вигіднішим, то купувати за гривню євро можна вже зараз. У ситуації, коли євро дешевше за долар, розуміючи, що за падінням буде зростання, саме вкладення в євровалюту можуть зараз принести більше прибутку, ніж купівля американського долара. Принаймні врятувати заощадження від знецінення таким чином цілком вдасться.