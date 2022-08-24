Совбез ООН собрался на полугодие вторжения России в Украину

24 августа в Нью-Йорке стартовало заседание Совета безопасности ООН, которое посвящено полугодию вторжения России в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит видеотрансляция заседания Совбеза ООН.

На заседании Совбеза ожидается выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. В начале заседания страны-члены Совбеза проголосовали за право Зеленского выступать онлайн, а не присутствовать лично. 13 стран поддержали это решение, представитель Китая воздержался и только представитель РФ в ООН проголосовал против обращения украинского президента онлайн.

Совбез ООН на заседании должен рассмотреть круг вопросов, связанных с последствиями войны РФ против Украины. Инициаторами заседания выступают США и страны Европы, представленные в Совбезе.

Ранее мы писали, что Совет Безопасности ООН не смог согласовать приветственное заявление, которое касается подписание сделки по "зерновому коридору". РФ возражает против данного проекта заявления, поскольку в нем указывается, что генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар по порту Одессы 23 июля.