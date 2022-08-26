NYT: Путин готовится к затяжной войне в Украине

Президент России Владимир Путин издал указ о расширении российской армии, поскольку ожидает затяжной войны в Украине. Об этом, со ссылкой на New York Times, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

"Путин в четверг приказал резко увеличить численность российских вооруженных сил, что является отказом от многолетних усилий Кремля по сокращению раздутой армии и последним признаком того, что он готовится к затяжной войне на Украине, где Россия понесла большие потери" , - говорится в материале.

Там отмечают, что это первый за последние пять лет указ российского президента об увеличении численности армии. При этом официальные лица в РФ не объясняют этот шаг. Также о нем мало упоминается в пропагандистских СМИ.

В статье отмечается, что Путин издал указ в то время, когда он "как никогда далек от своей цели вернуть всю или большую часть Украины обратно в лоно России".

"Это не тот шаг, который вы делаете, когда ожидаете быстрого окончания своей войны" , - подчеркнул исследователь политики в RAND Corporation Дара Массикот, добавив, что "это то, что вы делаете, когда составляете какой-то план затяжного конфликта".

Кроме того, по данным New York Times, появляется все больше свидетельств того, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.