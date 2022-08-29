ОВА: В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева

По данным советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя и ряда различных СМИ, на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.

Сразу несколько анонимных телеграмм-каналов в воскресенье сообщили об убийстве Ковалева в Херсонской области.

"Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего министра сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили" , - сообщил Хлань.

Также несколько источников местного издания "Мост" в правоохранительных органах косвенно подтвердили информацию о смерти Ковалева. Однако издание отмечает, что источники осторожны с утверждениями, поскольку есть вероятность инсценировки.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил﻿, что россияне стянули силовиков в оккупированную Голую Пристань для проведения "фильтрационных мероприятий" из-за убийства экс-нардепа Алексея Ковалева накануне.

"Стянули туда дополнительные силы, будут проводить проверки и обыски населения" , - отметил Соболевский.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что депутат-предатель Алексей Ковалев получил смертельные ножевые ранения в собственном доме. Его жена с асфиксией, ей оказывают медицинскую помощь.