ОВА: В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева
По данным советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя и ряда различных СМИ, на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.
Сразу несколько анонимных телеграмм-каналов в воскресенье сообщили об убийстве Ковалева в Херсонской области.
"Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего министра сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", - сообщил Хлань.
Также несколько источников местного издания "Мост" в правоохранительных органах косвенно подтвердили информацию о смерти Ковалева. Однако издание отмечает, что источники осторожны с утверждениями, поскольку есть вероятность инсценировки.
Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что россияне стянули силовиков в оккупированную Голую Пристань для проведения "фильтрационных мероприятий" из-за убийства экс-нардепа Алексея Ковалева накануне.
"Стянули туда дополнительные силы, будут проводить проверки и обыски населения", - отметил Соболевский.
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что депутат-предатель Алексей Ковалев получил смертельные ножевые ранения в собственном доме. Его жена с асфиксией, ей оказывают медицинскую помощь.