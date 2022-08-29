ОВА: На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова

За даними радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя та різних ЗМІ, на окупованій Херсонщині вбито колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

Напередодні одразу кілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині.

"З'явилася інформація, що в Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого міністра повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча відразу видалили" , - повідомив Хлань.

Також кілька джерел місцевого видання "Міст" у правоохоронних органах побічно підтвердили інформацію про смерть Ковальова. Проте видання зазначає, що джерела обережні із твердженнями, оскільки є імовірність інсценування.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни стягнули силовиків в окуповану Голу Пристань для проведення "фільтраційних заходів" через вбивство екс-нардепа Олексія Ковальова напередодні.

"Стягнули туди додаткові сили, будуть проводити перевірки та обшуки населення" , - зазначив Соболевський.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що депутат-зрадник Олексій Ковальов отримав смертельні ножові поранення у власному будинку. Його дружина з асфіксією, їй надають медичну допомогу.