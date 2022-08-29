Доллар перестал расти. Надолго ли

Несмотря на негативные ожидания на валютном рынке, наличный курс доллара на прошлой неделе так и не смог преодолеть уровень 41 грн/$. В течение всей недели как на столичном валютном рынке, так и в регионах наблюдались колебания в относительно узком диапазоне 40,70-41,10 грн/$. При этом количество желающих купить валюту и количество желающих продать примерно уравновешивали друг друга, что и обеспечило относительную стабильность курса.

Выплаты военным и представителям силовых структур, которые задерживались в течение всего месяца, на прошлой неделе были наконец-то произведены. По информации портала «Курс Украины», это несколько оживило спрос на наличную валюту, но к какому-либо существенному росту котировок не привело. Покупать дороже чем 41 грн/$ (в регионах – дороже 41,10-41,15 грн/$) желающих не было. Поэтому рост курса на 10-20 копеек неизменно приводил к снижению спроса, и котировки вновь начинали снижаться.

В то же время на межбанковском валютном рынке ситуация ухудшилась. Экспортеры, видя, что разрыв официального и реального рыночного курса доллара вновь составил более 12%, снизили предложение валюты, и Национальному банку вновь пришлось спасть рынок масштабными интервенциями на продажу валюты. За период с 22 по 26 августа НБУ продал на межбанке 437,07 млн долларов, а купил всего 7,30 млн. Фактически, ситуация вернулась к той, что была в начале августа и все предыдущие месяцы.

Представители мелкого и среднего бизнеса жалуются на сильное падение спроса на их товары и услуги. Украинцы в условиях общего снижения уровня доходов начинают экономить, отказываясь от покупок, без которых можно обойтись. Как результат, со стороны бизнеса наблюдается снижение спроса – как на наличную, так и на безналичную валюту: многие товары по текущим ценам, с учетом того, что доллар вырос за полгода на 50%, стали просто не по карману большинству населения. А население вместо того, чтобы накапливать валюту, все больше вынуждено ее тратить.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Итак, мы видим, что уровень 41,00 грн/$ пока сдерживает дальнейший рост курса доллара. Однако близость осени и ускорение работы «печатного станка», то есть увеличение объемов необеспеченной денежной эмиссии от Нацбанка на фоне отсутствия реального улучшения дел в экономике не позволяет сомневаться в том, что ослабление гривны продолжится в самое ближайшее время.

Как мы уже говорили, следующим уровнем стабилизации курса может стать 42,50-42,60 грн/$, то есть текущий годовой максимум. Движение к этим цифрам начнется в сентябре. А толчком к дальнейшему росту курса доллара станет принятие закона о 10%-ном налоге на импорт, который автоматически вызовет повышение цен на все импортные товары и ГСМ.

В случае же, если депутаты отложат это решение, падение гривны будет не столь существенным.