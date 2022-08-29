Долар перестав зростати. Чи надовго

Незважаючи на негативні очікування на валютному ринку, готівковий курс долара минулого тижня так і не зміг подолати рівень 41 грн/$. Протягом усього тижня як на столичному валютному ринку, так і в регіонах спостерігалися коливання у відносно вузькому діапазоні 40,70-41,10 грн/$. При цьому кількість охочих купити валюту та кількість охочих продати приблизно врівноважували одна одну, що й забезпечило відносну стабільність курсу.

Виплати військовим та представникам силових структур, які затримувалися протягом усього місяця, минулого тижня були нарешті здійснені. За інформацією порталу «Курс України», це дещо пожвавило попит на готівкову валюту, але до якогось істотного зростання котирувань не призвело. Купувати дорожче 41 грн/$ (у регіонах – дорожче 41,10-41,15 грн/$) охочих не було. Тому зростання курсу на 10-20 копійок незмінно призводило до зниження попиту, і котирування знову починали знижуватися.

На міжбанківському валютному ринку ситуація погіршилася. Експортери, бачачи, що розрив офіційного та реального ринкового курсу долара знову становив понад 12%, знизили пропозицію валюти, і Національному банку знову довелося рятувати ринок масштабними інтервенціями на продаж валюти. За період з 22 по 26 серпня НБУ продав на міжбанку 437,07 млн доларів, а купив всього 7,30 млн. Фактично, ситуація повернулася до тієї, що була на початку серпня та усі попередні місяці.

Представники дрібного та середнього бізнесу скаржаться на сильне падіння попиту на їхні товари та послуги. Українці за умов загального зниження рівня доходів починають економити, відмовляючись від покупок, без яких можна обійтись. Як результат, з боку бізнесу спостерігається зниження попиту – як на готівкову, так і безготівкову валюту: багато товарів за поточними цінами, з урахуванням того, що долар зріс за півроку на 50%, стали просто не по кишені більшості населення. А населення замість того, щоб накопичувати валюту, дедалі більше вимушене її витрачати.

Що далі чекати від валютного курсу?

Отже, ми бачимо, що рівень 41,00 грн/$ поки що стримує подальше зростання курсу долара. Однак близькість осені та прискорення роботи «друкарського верстата», тобто збільшення обсягів незабезпеченої грошової емісії від Нацбанку на тлі відсутності реального покращення справ в економіці не дозволяє сумніватися в тому, що ослаблення гривні продовжиться найближчим часом.

Як ми вже говорили, наступним рівнем стабілізації курсу може стати 42,50-42,60 грн/$, тобто поточний річний максимум. Рух до цих цифр розпочнеться у вересні. А поштовхом до подальшого зростання курсу долара стане ухвалення закону про 10% податку на імпорт, який автоматично викличе підвищення цін на всі імпортні товари та ПММ.

Якщо ж депутати відкладуть це рішення, падіння гривні буде не таким суттєвим.