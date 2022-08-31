Prime от Huobi: что особенного и чем она отличается от программ-конкурентов

Что делает программу членства Prime столь впечатляющей и чем она отличается от программ-конкурентов?

Мы запустили программу членства Prime, чтобы предоставить больше возможностей для получения дохода, одновременно уменьшая транзакционные расходы для пользователей меди. В отличие от других программ, Prime подходит как для розничных торговцев, так и профессиональных инвесторов.

Запуск Prime сигнализирует о новом инновационном шаге в области цифровых активов.

Участники Prime, отвечающие требованиям, получат скидку на комиссии за спотовую торговлю в размере 0,0126% и получат до 0,01% от общей суммы торговли деривативами.

Кроме того, такие захватывающие функции, как специальные услуги, будут доступны для участников высшего уровня, а участники наивысшего уровня будут иметь доступ к эксклюзивным преимуществам и услугам, таким как увеличение ежедневных лимитов снятия средств, услуги по управлению цифровыми активами, инвестиционные консультации, отчетность об активах и отраслевые исследования, чтобы поддерживать их торговые и инвестиционные решения.

Участники Prime также получат приоритетный доступ к прибыльным мероприятиям, организованным Huobi Global, таким как увеличение возможностей распределения билетов и двойные вознаграждения за участие в CandyDrop, PrimeList или других акциях.

Связана ли эта программа со стратегией развития Huobi Global?

С постоянным развитием рынка потребности пользователей становятся все более разнообразными, поэтому ожидания пользователей относительно торговой платформы становятся все выше. Новая система членства Prime обладает высокой совместимостью и имеет меньше препятствий, предлагает больше услуг и лучшие интерфейсы. Мы надеемся, что раздел членства Prime станет мостиком между Huobi Global и нашим сообществом.

Прежние программы членства предлагали только льготы в виде скидок на комиссию по транзакции, что усложняло розничным инвесторам получение стимулов из-за необходимости высокого лимита расходов. Запуск Prime помогает решить некоторые из этих проблем, предоставляя пользователям дополнительные преимущества. Мы надеемся, что эта программа будет способствовать долгосрочному развитию рынка цифровых валют.

Существует ли минимальный объем торгов, чтобы воспользоваться преимуществами Prime ?

В отличие от других торговых платформ, требующих объема торгов по крайней мере 1 миллион долларов США или 50 BTC для спотовой торговли, или 15 миллионов долларов США или 100 BTC для торговли деривативами, обновление с Prime 0 до Prime 1 требует лишь одного из трех следующих критериев:

30-дневный объем спотовой торговли на Huobi Global достигает 10 000 USDT 30-дневный объем торгов деривативами достигает 100 000 USDT Имейте активы на Huobi Global на сумму не менее 2000 долларов США

Чем выше объем торгов, тем выше вы можете получить в Huobi Global.

Основные участники, уже являющиеся владельцами Huobi Token (HT), могут пользоваться расширенными бонусами. По условиям новой программы, стоимость активов HT будет исчисляться в долларах США с добавлением множителя 1,5x, чтобы владельцы HT могли легче претендовать на более высокие уровни членства. Кроме того, держатели токенов HT получат дополнительную скидку 12% от ставки комиссии, предложенной для их уровня Prime, если они будут оплачивать комиссии за транзакции с помощью HT. Huobi Global надеется, что эти преимущества будут способствовать участию сообщества в растущей экосистеме платформы.

Кроме скидок на торговую комиссию, дополнительные преимущества будут доступны для участников, начиная с уровня Prime1, а участники, принадлежащие к уровню Prime6 и выше, получат персонализированные услуги. Участники с уровнями выше Prime9 будут иметь доступ к эксклюзивным преимуществам и услугам, таким как увеличенные ежедневные лимиты снятия, услуги по управлению цифровыми активами, инвестиционные консультанты, отчеты об активах и отраслевых исследованиях, чтобы поддерживать свои торговые и инвестиционные решения.

Основные участники также получат приоритетный доступ к мероприятиям, генерирующим богатство, проводимые Huobi Global, например, увеличение шансов на распределение билетов и двойные вознаграждения за участие в кампаниях CandyDrop, PrimeList или других.

Как рассчитывается объем торгов за 30 дней?

Расчет основного членства устанавливается на основе общего скопленного объема торгов или количества внесенных активов за последние 30 календарных дней; и уровень членства пользователя Prime будет изменен автоматически в соответствии с результатом подсчета.

Есть ли необходимость отмены или приостановки подписки?

Основное членство предоставляется пользователям автоматически в соответствии с их объемом торгов или имеющимися активами, поэтому отменять его не нужно.

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