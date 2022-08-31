Prime від Huobi: що особливого та чим вона відрізняється від програм-конкурентів

Що робить програму членства Prime такою вражаючою та чим вона відрізняється від програм-конкурентів?

Ми запустили програму членства Prime, щоб надати більше можливостей для отримання доходу, одночасно зменшуючи транзакційні витрати для користувачів міді. На відміну від інших програм, Prime підходить як для роздрібних торговців, так і для професійних інвесторів.

Запуск Prime сигналізує про новий інноваційний крок у галузі цифрових активів, який вирішує питання низьких комісій за транзакції для спотової торгівлі та торгівлі деривативами, які пропонуються фінансовими біржами інші цифрові продукти.

Учасники Prime, які відповідають вимогам, отримають знижку на комісії за спотову торгівлю в розмірі 0,0126% і отримають до 0,01% від загальної суми торгівлі деривативами.

Крім того, такі захоплюючі функції, як спеціальні послуги, будуть доступні для учасників вищого рівня, а учасники найвищого рівня матимуть доступ до ексклюзивних переваг і послуг, таких як збільшення щоденних лімітів зняття коштів, послуги з управління цифровими активами, інвестиційні консультації, звітність про активи та галузеві дослідження, щоб підтримувати їхні торгові та інвестиційні рішення.

Учасники Prime також матимуть пріоритетний доступ до прибуткових заходів, організованих Huobi Global, таких як збільшення можливостей розподілу квитків і подвійні винагороди за участь у CandyDrop, PrimeList чи інших акціях.

Чи пов’язана ця програма зі стратегією розвитку Huobi Global?

З постійним розвитком ринку потреби користувачів стають все більш різноманітними, тому очікування користувачів щодо торгової платформи стають все вищими. Нова система членства Prime має високу сумісність і має менше перешкод, пропонує більше послуг і кращі інтерфейси. Ми сподіваємося, що розділ членства Prime стане містком між Huobi Global і нашою спільнотою.

Колишні програми членства пропонували лише пільги у вигляді знижок на комісію за транзакції, що ускладнювало роздрібним інвесторам отримання стимулів через необхідність високого ліміту витрат. Запуск Prime допомагає вирішити деякі з цих проблем, надаючи користувачам додаткові переваги. Ми сподіваємося, що ця програма сприятиме довгостроковому розвитку ринку цифрових валют.

Чи існує мінімальний обсяг торгів, щоб скористатися перевагами Prime?

На відміну від інших торгових платформ, які вимагають обсяг торгів принаймні 1 мільйон доларів США або 50 BTC для спотової торгівлі, або 15 мільйонів доларів США або 100 BTC для торгівлі деривативами, оновлення з Prime 0 до Prime 1 вимагає лише одного з трьох наступних критеріїв:

30-денний обсяг спотової торгівлі на Huobi Global досягає 10 000 USDT 30-денний обсяг торгів деривативами досягає 100 000 USDT Майте активи на Huobi Global на суму щонайменше 2000 доларів США

Чим вищий обсяг торгів, тим вищий рівень ви можете отримати в Huobi Global.

Основні учасники, які вже є власниками Huobi Token (HT), можуть користуватися розширеними бонусами. За умовами нової програми вартість активів HT обчислюватиметься в доларах США з додаванням множника 1,5x, щоб власники HT могли легше претендувати на вищі рівні членства. Крім того, власники токенів HT отримають додаткову знижку 12% від ставки комісії, запропонованої для їхнього рівня Prime, якщо вони оплачуватимуть комісії за транзакції за допомогою HT. Huobi Global сподівається, що ці переваги сприятимуть участі спільноти в зростаючій екосистемі платформи.

Окрім знижок на комісію за торгівлю, додаткові переваги будуть доступні для учасників, починаючи з рівня Prime1, а учасники, які належать до рівня Prime6 і вище, отримають персоналізовані послуги. Учасники з рівнями, вищими за Prime9, матимуть доступ до ексклюзивних переваг і послуг, таких як збільшені щоденні ліміти зняття, послуги з управління цифровими активами, інвестиційні консультанти, звіти про активи та галузеві дослідження, щоб підтримувати свої торгові та інвестиційні рішення.

Основні учасники також отримають пріоритетний доступ до заходів, що генерують багатство, які проводить Huobi Global, наприклад збільшення шансів на розподіл квитків і подвійні винагороди за участь у кампаніях CandyDrop, PrimeList або інших.

Як розраховується обсяг торгів за 30 днів?

Розрахунок основного членства встановлюється на основі загального накопиченого обсягу торгів або кількості внесених активів за останні 30 календарних днів; і рівень членства користувача Prime буде змінено автоматично відповідно до результату підрахунку.

Чи є необхідність скасування або призупинення підписки?

Основне членство надається користувачам автоматично відповідно до їхнього обсягу торгів або наявних активів, тому скасовувати його не потрібно.

Дізнайтеся більше про програму членства Prime за посиланням.